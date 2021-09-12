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Son dakika: Batı Karadeniz'deki sel felaketinde kaç kişi hayatını kaybetti? Bakan Soylu detayları açıkladı

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Giriş Tarihi: 12.09.2021 Güncelleme Tarihi: 12.09.2021
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Son dakika: Batı Karadeniz’deki sel felaketinde kaç kişi hayatını kaybetti? Bakan Soylu detayları açıkladı

Son dakika haberleri... Batı Karadeniz'deki sel felaketi hakkında açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "82 vatandaşımız rahmeti rahmana kavuştu, 15 vatandaşımızı 459 personelle havadan, karadan, denizden arama devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batı Karadeniz'deki sel felaketi hakkında açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Soylu açıklamasında "82 vatandaşımız rahmeti rahmana kavuştu, 15 vatandaşımızı 459 personelle havadan, karadan, denizden arama devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

Detaylar gelecek...

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