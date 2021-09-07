Denizli son dakika deprem! 7 Eylül Denizli Bozkurt’ta korkutan deprem! AFAD son depremler

Denizli'de deprem... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, merkez üssü Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 12.42'de yerin 15.22 kilometre altında gerçekleşen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

İlk gelen bilgilere göre, depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

SON DEPREMLER (7 EYLÜL 2021)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.09.07 12:42:39 37.8042 29.6565 1.7 -.- 3.9 3.9 CARDAK (DENIZLI) İlksel

2021.09.07 12:25:56 37.6975 27.1777 22.1 -.- 1.4 -.- GUZELCAMLI-KUSADASI (AYDIN) İlksel