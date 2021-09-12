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Son dakika: Türk komandoları Barış Pınarı bölgesinde 4 teröristi etkisiz hale getirdi

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Giriş Tarihi: 12.09.2021 Güncelleme Tarihi: 12.09.2021
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Son dakika: Türk komandoları Barış Pınarı bölgesinde 4 teröristi etkisiz hale getirdi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde Türk komandolarının operasyon gerçekleştirdiğini açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde Türk komandolarının operasyon gerçekleştirdiğini açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." denildi.

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