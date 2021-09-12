Son dakika: Türk komandoları Barış Pınarı bölgesinde 4 teröristi etkisiz hale getirdi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde Türk komandolarının operasyon gerçekleştirdiğini açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." denildi.