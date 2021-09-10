e-Devlet’te yeni dönem! Artık tek noktadan yapılacak

"e-Devlet Kapısı'nda bu yılın 8 aylık döneminde 5 milyar 514 milyon 941 bin 632 işlem yapıldı. Aynı dönemde vatandaşlar en çok Sosyal Güvenlik Kurumu-4A Hizmet Dökümü, Türkiye Noterler Birliği-Adıma Tescilli Araç Sorgulama, Gelir İdaresi Başkanlığı-Vergi Borcu Sorgulama, Sağlık Bakanlığı-HES Kodu Üretme ve Listeleme ile Sosyal Güvenlik Kurumu-SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi hizmetleri üzerinden işlem yaptı."