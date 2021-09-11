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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan İdlib'de şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.09.2021
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan İdlib’de şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde arama/tarama faaliyeti sonrasında yapılan saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuşlar Mücahit Sınırtepe ve Ramazan Demir'in ailelerine birer mesaj göndererek başsağlığı dileğinde bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde gerçekleştirilen saldırıcı sonucu şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Başkan Erdoğan, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde arama/tarama faaliyeti sonrasında yapılan saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuşlar Mücahit Sınırtepe ve Ramazan Demir'in ailelerine birer mesaj göndererek başsağlığı dileğinde bulundu.

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