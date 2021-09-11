"Eşinize şiir yazıyor musunuz?" sorusuna Başkan Erdoğan'dan duygusal yanıt: Şiir gibi bir yaşamımız var

Dün Kahramanmaraş'a ziyaret gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'nde, Türkiye'nin 81 ilinden gelen gençlerle buluştu.

"EŞİNİZE ŞİİR YAZIYOR MUSUNUZ?"

Trabzon'dan gelen bir genç Başkan Erdoğan'a "Şiir okumayı sevdiğinizi biliyoruz. Peki hiç şiir yazıyor musunuz? Biraz özel olacak ama eşiniz Emine Erdoğan Hanımefendi'ye şiir yazdınız mı ya da şiir okudunuz mu kendisine?" sorusunu yöneltti.

"EŞİMLE ŞİİR GİBİ BİR YAŞAMIMIZ VAR"

Sorunun çok zor olduğunu gülümseyerek belirten Başkan Erdoğan, "Maalesef şiir yazmıyorum ama şiir okuyorum, okumaya devam ediyorum. Eşimle ise şiir gibi bir yaşamımız var" yanıtını verdi.