Son dakika: Rize'de Salarha sevinci! 70 yıllık hayal gerçek oldu
Son dakika haberine göre Rize’de, geçtiğimiz cumartesi günü Başkan Erdoğan tarafından açılan Salarha Tüneli’yle yarım saatlik yol 5 dakikaya indi. Sürücüler, “Hayaldi, gerçek oldu. Allah, devletimizden ve Cumhurbaşkanımızdan razı olsun.” dedi.
Rize'nin 70 yıllık hayal olan ve 6 yıl önce yapımına başlanan Salarha Tüneli, geçtiğimiz cumartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. Tünelin açılmasıyla, daha önce 14 kilometreyi bulan ve yarım saat süren ulaşım, 4.5 kilometreye ve 5 dakikaya inerken, trafiğin önemli bir bölümü de şehir dışına çıkarıldı. Tüneli kullanan sürücüler, mutluluklarını anlattı.
Selamet Kaytaz (68): "Salarha Tüneli sayesinde köy, şehre yaklaştı. Yarım saatte geleceğimiz yolu yeni tünelle 5 dakikada geliyorum. Hem yakıttan tasarruf ediyorum, hem konforlu bir sürüş gerçekleştiriyorum."
Süleyman Öksüz (35): "Artık erkenden yola çıkmamıza gerek kalmadı. Çünkü tünel sayesinde 5 dakikada merkezde oluyoruz. Allah, devletimizden ve Cumhurbaşkanımızdan razı olsun."
Hasan Meral (60): "Bu yollar ne zaman kısalacak ve rahata kavuşacağız, diye çok bekledik. Salarha Tüneli ile de rahata kavuştuk. Hükümetimiz, yıllardır hayal olan bir projeyi daha gerçekleştirdi. Tüneldeki uyarılar ve konfor, sürüş özelliğini de artırıyor. Güvenli ve rahat bir seyahat yapıyoruz. Allah devletimize zeval vermesin."
EKONOMİYE KATKI
Rize'nin, kuzey ve güneyini en yakın istikamette birleştiren, ayrıca kent merkezi ile Salarha Vadisi'ni kavuşturan Salarha Tüneli, çift tüp ve yaklaşık 3 bin metre uzunluğunda. Toplam uzunluğu 4.30 kilometrelik bölünmüş yoldan oluşan proje, mevcut güzergahı 8.75 kilometre kısalttı.
Bu durum, zamandan elde edilecek kısalmanın yanı sıra 46 milyon liralık tasarruf ile ülke ekonomisine katkı sağlayacak. Tünel, 2x2 şeritli hizmet veriyor. Bağlantı yolarında da toplam 230 metrelik 3 ön germeli kiriş sistemine sahip köprü bulunuyor.
Salarha Tüneli ve bağlantı yollarının yapımı, tasarımı ve kontrolünde yüzde 100 yerli ve milli kaynaklar kullanıldı. Tünel, tamamen Türk mühendisleri ve işçileri tarafından inşa edildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS ek tercih ne zaman? 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? ÖSYM 2021 YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?
- Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman? Sağlık Bakanlığı ilk defa atama kurası başvuru nereden, nasıl yapılır?
- Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AKS sonucu nereden, nasıl sorgulanır?
- YKS 2021 ek tercihleri ne zaman? 2021 üniversite ikinci tercih kontenjan sayıları açıklandı mı?
- Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu ne zaman? 2021 VGM burs başvurusu nereden, nasıl yapılır?
- AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?
- Yazıyı getir parayı al! SGK'dan hemen almazsanız paranız yanabilir! Eğer 1 yıl çalışırsanız..
- 15 öğretmen ek ataması ne zaman yapılacak? 15 bin öğretmen ataması kontenjanları duyuruldu mu? Karma atama...
- Hem tazminat hem ikramiye alabiliyor! Memurluğu bırakıp işçi olanlar dikkat! 20-25 yıl aynı iş yerinde...
- Bekçi alım tarihi... Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 yılı bekçi alımları hangi illere yapılacak?
- İndirimli emeklilik fırsatı! 29 bin lira yerine sadece 9 bin lira ödenecek! 36 ay vade seçeneği ile...
- KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB ile KYK yurt ve burs başvuru sonuçları açıklandı mı?