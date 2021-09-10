Son dakika: Rize’de Salarha sevinci! 70 yıllık hayal gerçek oldu





Hasan Meral (60): "Bu yollar ne zaman kısalacak ve rahata kavuşacağız, diye çok bekledik. Salarha Tüneli ile de rahata kavuştuk. Hükümetimiz, yıllardır hayal olan bir projeyi daha gerçekleştirdi. Tüneldeki uyarılar ve konfor, sürüş özelliğini de artırıyor. Güvenli ve rahat bir seyahat yapıyoruz. Allah devletimize zeval vermesin."