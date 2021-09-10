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Son dakika: Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist yakalandı

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Giriş Tarihi: 10.09.2021 Güncelleme Tarihi: 10.09.2021
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Son dakika: Kırmızı bültenle aranan DEAŞ’lı terörist yakalandı

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı yapılan hudut kontrolleri hakkında bilgi verdi. Açıklamada, "Hatay hudut hattında, yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 4 kişi yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu ve kırmızı bültenle arandığı tespit edildi." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, biri kırmızı bültenle aranan DEAŞ terör örgütü mensubu olmak üzere, 4 kişinin yasa dışı yollardan Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, "Hatay hudut hattında, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 4 kişi yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu ve kırmızı bültenle arandığı tespit edildi." ifadelerin yer verildi.

Kırmızı bültenle aranan DEAŞlı terörist yakalandı KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN DEAŞ'LI TERÖRİST YAKALANDI

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