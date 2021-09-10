10 Eylül 2021, Cuma
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Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist Hatay'da yakalandı
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı yapılan hudut kontrolleri hakkında bilgi verdi. Açıklamada, "Hatay hudut hattında, yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 4 kişi yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu ve kırmızı bültenle arandığı tespit edildi." ifadelerine yer verildi.