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Gündeme bomba gibi düşen PCR sahtekarlığında flaş gelişme! Bilim insanlarından sert tepki: Ağır ceza verilmeli

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.09.2021 Güncelleme Tarihi: 10.09.2021
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Gündeme bomba gibi düşen PCR sahtekarlığında flaş gelişme! Bilim insanlarından sert tepki: Ağır ceza verilmeli

Bu hafta itibarıyla aşı olmayan vatandaşların pek çok alanda PCR testi göstermesinin zorunlu olmasının ardından sahtekarlar da ortaya çıkmaya başladı. Koronavirüs hastalarıyla temaslı olanlara para karşılığı negatif PCR testi vermeyi teklif eden simsarlara karşı tıp camiasından da tepkiler geldi. Bilim insanları, sahteciliğin önlenemediği bir ortamda salgının sona erdirilemeyeceğini belirtti. Öte yandan tartışmaların odağındaki internet sitesi ise erişime kapatıldı.

"BİRLİKTE MÜCADELE ŞART"
Milliyet'in haberinde görüşlerine yer verilen tıp camasından isimler negatif test sahtekarlığına karşı ağır cezalar verilmesi gerektiğini belirtti.

İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek: "Halk sağlığını tehlikeye atan ve evrakta sahtecilik yapanlara karşı adli cezaların uygulanması gerekiyor. Meslekten men yetkisi Tabip Odası'nın uhdesinde ve 15 günlük men cezası verebiliyorlar. Pandemide ortaya çıkacak bu tür sahteciliklere karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz. Öncelikle başkalarının hayatına saygılı olmayı öğrenmemiz gerekiyor. Sahte PCR sonucu talep edenler kişiler de toplum sağlığını riske atan kötü niyetli insanlar."

Gündeme bomba gibi düşen PCR sahtekarlığında flaş gelişme! Bilim insanlarından sert tepki: Ağır ceza verilmeli

"İŞİMİ KAYBEDERİM KORKUSU"
İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip: "Testi pozitif çıkanların ve temaslılarının takibiyle birlikte toplumun aşı seferberliği ile yüzde 80'inin aşılanması salgın kontrolü açısından çok önemli. İnsanlar pozitif çıktığında 'işimi kaybederim' korkusuna kapıldığı için test yaptırmıyor. Kovid-19'a yakalananlara ve temaslılara iş, aş güvencesi verilmeli, izolasyonları sağlanmalı. Kamu otoritesi denetlemelerini sıklaştırarak süreci şeffaf yönetmeli. Bunlar yapılmadığı tekdirde salgınla mücadele sekteye uğrar."

Gündeme bomba gibi düşen PCR sahtekarlığında flaş gelişme! Bilim insanlarından sert tepki: Ağır ceza verilmeli

"ANLAYIŞ DEĞİŞMELİ"
KLİMİK Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bülent Ertuğrul: "Laboratuvarları denetleme yetkisi Sağlık Bakanlığı'nda. Birkaç kişinin yaptığı hata veya sahtekarlık üzerinden sağlık çalışanları töhmet altında bırakılamayacağı gibi, hedef gösterilemez. PCR konusunda suiistimal yapan özel laboratuvarlar varsa, bunu denetleyecek makam Sağlık Bakanlığı'dır. PCR sahtekarlığı bunu talep eden vatandaş ve test sonucunu hazırlayan kişi arasında ortaklaşa yapılıyor. Vatandaşlar da iyi niyetli olacak. Mevcut anlayış değişmeden salgın bitmez."

Gündeme bomba gibi düşen PCR sahtekarlığında flaş gelişme! Bilim insanlarından sert tepki: Ağır ceza verilmeli

"SALGIN BÖYLE BİTMEZ"
İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Güray Kılıç: "PCR sahteciliğinin ortaya çıkacağını öngörüyorduk. İnsan hayatı üzerinden suistimallere girişmek kabul edilemez. Bunu ne kişinin vicdanı, ne de toplum vicdanı kabul edebilir. PCR testleri konusunda kamu hastanelerindeki algoritmanın da değişmesi gerekiyor. Test yaptırmak isteyenlerde belirti veya temas öyküsü aranıyor. Evet testler maliyet geretiren uygulamalar ancak pandemi döneminde PCR düzenlemesi yapılarak, şüphe duyan ve talep eden herkese bu testler uygulanmalı.

Gündeme bomba gibi düşen PCR sahtekarlığında flaş gelişme! Bilim insanlarından sert tepki: Ağır ceza verilmeli

Sağlık Bakanlığı, PCR yapma yetkisi verdiği kuruluşları denetlemekle görevli. Gazetecilerin bulduğunu mutlaka bakanlık yetkilileri de bulur. Sıkı takip ve ağır cezalarla bu suiistimallerin önüne geçilir. PCR sahteciliğine yeltenen kuruluşlara kapatma ve ağır ceza verilmeli. Sistemde değişikliğe gidilmeze salgın bu yönetim anlayışla bitmez."

Gündeme bomba gibi düşen PCR sahtekarlığında flaş gelişme! Bilim insanlarından sert tepki: Ağır ceza verilmeli

O SİTE KAPANDI
300 TL'ye negatif PCR testi garantisi veren Aker sağlık şirketinden açıklama geldi. Sahte PCR pazarlığı yapan ve isminin Anıl olduğunu söyleyen kişinin şirketleriyle hiçbir bağının olmadığını iddia eden Aker, "Firmamızın logosu ve ismini kullanılıp, toplum sağlığını hiçe sayarak şahsi kazanç elde etmeye çalışan kişi veya kişiler hakkında yasal süreç başlattık" duyurusu yaptı.

Gündeme bomba gibi düşen PCR sahtekarlığında flaş gelişme! Bilim insanlarından sert tepki: Ağır ceza verilmeli

İnternet sitesi ve internet sitesinde yer alan telefon numarasının firmalarıyla herhangi bir bağlantısının bulunmadığının öne sürüldüğü açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Gündeme bomba gibi düşen PCR sahtekarlığında flaş gelişme! Bilim insanlarından sert tepki: Ağır ceza verilmeli

'YASAL SÜREÇ BAŞLATILDI'

"Bahse konu haberde yer alan SMS görüşmelerinin yapıldığı ve bir takım yanlış bilgilerin verildiği telefon numarasının ise firmamızın yıllardır kullandığı kurumsal GSM hatlarıyla hiçbir şekilde iletişime geçmemiş olduğu HTS kayıtlarında yapılacak inceleme ile ortaya çıkacaktır. Firmamız bugüne kadar topladığı tüm PCR numunelerini yasal prosedürlere ve etik kriterlere uygun olarak ilgili sağlık kuruluşlarına teslim etmektedir. Firmamızın logosu ve ismini kullanılıp, toplum sağlığı hiçe sayılarak şahsi kazanç elde etmeye çalışan kişi veya kişiler hakkında ilgili kurumlar nezdinde gerekli yasal süreç başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine sunulur."

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