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Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman? Sağlık Bakanlığı ilk defa atama kurası başvuru nereden, nasıl yapılır?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.09.2021
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Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman? Sağlık Bakanlığı ilk defa atama kurası başvuru nereden, nasıl yapılır?

Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı atama kurasının ne zaman gerçekleşeceği merak ediliyor. “2021 yılı 2. Dönem ilk defa ve yeniden atama kurası” ilanı yayınlandı. Başvurunun nasıl yapılacağı araştırılmaya başlandı. İşte, Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman? Sağlık Bakanlığı ilk defa atama kurası başvuru nereden, nasıl yapılır?

Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman? Sağlık Bakanlığı ilk defa atama kurası başvuru nereden, nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. "2021 yılı 2. Dönem ilk defa ve yeniden atama kurası" ilanının yayınlanması sonrası başvuru yöntemi ve tarihleri araştırma konusu oldu. İlanda ise detaylı bilgiler yer aldı. İşte, Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı "2021 yılı 2. Dönem ilk defa ve yeniden atama kurası" ilanı sonrası ayrıntılar araştırılmaya başlandı. Yayınlanan ilanda başvurular ve kuranın çekileceği tarih ile ilgili bilgiler de verildi.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen sağlık çalışanları başvurularını PBS aracılığıyla yapabilecekler. İlanda yer alan "2021 Yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası Takvimi"ne göre, PBS üzerinden başvurular 8 Eylül 2021 Çarşamba tarihinden 14 Eylül 2021 Salı günü saat 18.00'e kadar yapılacak.

Başvuru değerlendirme sonuçları 22 Eylül 2021 Çarşamba günü PBS üzerinden ilan edilmiş olacak. İncelemenin ardından başvuruları reddedilenlerin itirazları, 22 Eylül Çarşamba gününden 24 Eylül Cuma saat 18.00'e kadar PBS üzerinden alınacak.

Ayrıca itiraz sonuçları ise 29 Eylül Çarşamba PBS üzerinden duyurulacak.

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