Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman? Sağlık Bakanlığı ilk defa atama kurası başvuru nereden, nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. "2021 yılı 2. Dönem ilk defa ve yeniden atama kurası" ilanının yayınlanması sonrası başvuru yöntemi ve tarihleri araştırma konusu oldu. İlanda ise detaylı bilgiler yer aldı. İşte, Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı "2021 yılı 2. Dönem ilk defa ve yeniden atama kurası" ilanı sonrası ayrıntılar araştırılmaya başlandı. Yayınlanan ilanda başvurular ve kuranın çekileceği tarih ile ilgili bilgiler de verildi.