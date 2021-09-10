Başkan Erdoğan'ın duygu dolu anları | Seslendirdiği şiiri dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seslendirdiği şiirlerden oluşan ve 26 Mart 1999'da yayımlanan şiir kasedi, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan tarafından zat-ı devletlerine armağan edildi. Başkan Erdoğan, gençlik buluşmasında, şahsının seslendirdiği, Şair Erdem Bayazıt'a ait ''Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin İnsanlarına Dair'' şiirini dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 1999 yılında şahsı tarafından seslendirilen şiir kasedinin orijinali hediye edildi.
Başkan Erdoğan, Erdem Bayazıt'ın kaleme aldığı ve zat-ı devletlerinin seslendirdiği ''Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin İnsanlarına Dair'' şiirini dinlerken gözyaşlarını tutamadı.