10 Eylül 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'ın duygu dolu anları | Seslendirdiği şiiri dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı

Başkan Erdoğan'ın duygu dolu anları | Seslendirdiği şiiri dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.09.2021
ABONE OL
Başkan Erdoğan’ın duygu dolu anları | Seslendirdiği şiiri dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seslendirdiği şiirlerden oluşan ve 26 Mart 1999'da yayımlanan şiir kasedi, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan tarafından zat-ı devletlerine armağan edildi. Başkan Erdoğan, gençlik buluşmasında, şahsının seslendirdiği, Şair Erdem Bayazıt'a ait ''Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin İnsanlarına Dair'' şiirini dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 1999 yılında şahsı tarafından seslendirilen şiir kasedinin orijinali hediye edildi.

Başkan Erdoğanın duygu dolu anları BAŞKAN ERDOĞAN'IN DUYGU DOLU ANLARI

Başkan Erdoğan, Erdem Bayazıt'ın kaleme aldığı ve zat-ı devletlerinin seslendirdiği ''Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin İnsanlarına Dair'' şiirini dinlerken gözyaşlarını tutamadı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA