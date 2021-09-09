TURKOVAC yerli aşı çıktı mı? TURKOVAC ne zaman çıkacak, vurulacak? Fahrettin Koca açıkladı...
TURKOVAC yerli aşı çıktı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, canlı yayında yerli aşı TURCOVAC için müjdeyi verdi. Çalışmaları uzun süredir devam eden yerli aşı için detayları haberimizde derledik. İşte, TURKOVAC yerli aşı çıktı mı? TURKOVAC ne zaman çıkacak, vurulacak?
TURKOVAC yerli aşı çıktı mı? TURKOVAC ne zaman çıkacak, vurulacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, canlı yayında vatandaşların beklediği müjdeyi verdi. Uzun süredir çalışmaları devam eden yerli aşı TURCOVAC için müjde son dakika olarak duyuruldu. İşte, TURKOVAC yerli aşı çıktı mı?
TURKOVAC AŞISINDA YENİ MÜJDE
Bir kısmımız aşılarımız olur diğer kısmımız aşılarımız ertelersek aradaki zaman ortak başarıyı azaltır. Bu sebeple bir an önce hepimiz tam aşılı olmalıyız. 100 milyon dozun önümüze koyduğu hedef de budur.
13 Ocak'ta başlayan ve bugün 100 milyona ulaşan aşı seferberliğinin tam başarıya ulaşması büyük güç birliği istiyor. Aşılarımızı olmakla kalmamalıyız, birbirimize aşıyı hatırlatmalıyız.
Aşı olan, riski herkes için azaltır. Sizleri aşıda birlik ve beraberliğe davet ediyorum. Bugün sizlere önemli bir müjdem daha var. Yerli aşımız TURKOVAC acil kullanım onayına müracaat edebilecek aşamaya geldi.
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