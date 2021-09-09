TURKOVAC yerli aşı çıktı mı? TURKOVAC ne zaman çıkacak, vurulacak? Fahrettin Koca açıkladı...

TURKOVAC yerli aşı çıktı mı? TURKOVAC ne zaman çıkacak, vurulacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, canlı yayında vatandaşların beklediği müjdeyi verdi. Uzun süredir çalışmaları devam eden yerli aşı TURCOVAC için müjde son dakika olarak duyuruldu. İşte, TURKOVAC yerli aşı çıktı mı?

TURKOVAC AŞISINDA YENİ MÜJDE

Bir kısmımız aşılarımız olur diğer kısmımız aşılarımız ertelersek aradaki zaman ortak başarıyı azaltır. Bu sebeple bir an önce hepimiz tam aşılı olmalıyız. 100 milyon dozun önümüze koyduğu hedef de budur.