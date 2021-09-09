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CHP'li Aytuğ Atıcı'dan Millet İttifakı yorumu: İdeolojik farklılıklar var ittifak bozulabilir

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.09.2021 Güncelleme Tarihi: 09.09.2021
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CHP’li Aytuğ Atıcı’dan Millet İttifakı yorumu: İdeolojik farklılıklar var ittifak bozulabilir

CHP eski milletvekili Aytuğ Atıcı katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Atıcı Cumhur ve Millet İttifakı'nı yorumlarken Cumhur İttifakı içinde bir ayrılık olmayacağını ancak Millet İttifakı'nda ideolojik farklılıklardan kaynaklı bir ayrılık ve bozulmanın yaşanabileceğini ifade etti. Atıcı konuya ilişkin " İyi Parti zaman zaman ‘Millet İttifakına körü körüne bağlı değiliz. Eğer ittifak İyi Parti ve Türkiye’nin çıkarına ise kalırız. Değilse mecbur değiliz.’ mesajları veriyor." ifadelerini kullandı.

CHP eski milletvekili Aytuğ Atıcı Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Atıcı Cumhur İttifakı'nda bulunan ideolojik bağın, Millet İttifakı'nda olmadığını belirtirken, Millet İttifakı'nda kopmaların yaşanabileceğini ifade etti.

CUMHUR İTTİFAKI'NDA AYRILIK OLMAZ

Cumhur İttifakında ayrılık olmaz. Ayrılık olacaksa da yerine birini ikame etmeleri gerekir. Cumhur İttifakına girmesi imkansız olan tek parti CHP'dir. Girmesi zor olan İyi Parti'dir ama imkansız değildir.

"İYİ PARTİ İTTİFAKA KÖRÜ KÖRÜNE BAĞLI DEĞİL"

Çünkü İyi Parti zaman zaman 'Millet İttifakına körü körüne bağlı değiliz. Eğer ittifak İyi Parti ve Türkiye'nin çıkarına ise kalırız. Değilse mecbur değiliz.' mesajları veriyor.

"CHP İLE SAADET İMKANSIZ"

Daha güçlü mesajları ise Saadet Partisi veriyor. Çünkü aslında CHP ile Saadet Partisinin bir ideolojik birliktelik yapması imkansız. MHP ile de ideolojik birliktelik yapması imkansız.

AK PARTİ İLE MHP ARASINDA İDEOLOJİK BAĞ VAR

AK Parti'nin MHP ile yaptığı ittifakta durum böyle değil. Orada ideolojik birliktelik var. O yüzden kopma ihtimali düşüktür. O yüzden Millet İttifakı bozulur mu bozulur. Tabi ki.. niye bozulmasın. Bir ideolojik ayrılık zaten var. Eğer gerçekten sağlam zeminde gitmezse tabi ki bozulabilir."

CHP’li eski vekil Atıcı: Millet İttifakı bozulabilir CHP'Lİ ESKİ VEKİLDEN FLAŞ SÖZLER: MİLLET İTTİFAKI BOZULABİLİR

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