CHP’li Aytuğ Atıcı’dan Millet İttifakı yorumu: İdeolojik farklılıklar var ittifak bozulabilir

AK PARTİ İLE MHP ARASINDA İDEOLOJİK BAĞ VAR

AK Parti'nin MHP ile yaptığı ittifakta durum böyle değil. Orada ideolojik birliktelik var. O yüzden kopma ihtimali düşüktür. O yüzden Millet İttifakı bozulur mu bozulur. Tabi ki.. niye bozulmasın. Bir ideolojik ayrılık zaten var. Eğer gerçekten sağlam zeminde gitmezse tabi ki bozulabilir."