Fahrettin Koca canlı yayın açıklaması ne zaman? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıklama yaptı mı, ne açıklayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklama yapacağını duyurdu. Vatandaşlar açıklamanın detaylarını merak ediliyor. İşte, Fahrettin Koca canlı yayın açıklaması ne zaman?

9 EYLÜL PERŞEMBE SAAT 18:00 'DA NE OLACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu. Bugünün 'simge bir gün' olduğunu belirten Koca, saat 18.00'de rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağını duyurdu.Sosyal medya hesabı üzerinden sıklıkla aşı ve tedbirler konusunda uyarılarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sıra dışı bir paylaşım geldi. Açıklama geldiği takdirde detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

9 EYLÜL PERŞEMBE 2021 FAHRETTİN KOCA'NIN AÇIKLAMASI NEDİR?

Bakan Koca Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda bugün saat 18.00'de rutinin dışına çıkarak bir konuşma yapacağını söyledi. Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi.Fahrettin Koca'nın Twitter paylaşımı şöyle:"Salgınla mücadele sürecimiz açısından simge bir gün! 18:00'DA, rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım. Gündeminizdeki konular, başlıklarımız arasında. 18:00'da buluşmak üzere."