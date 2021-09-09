FETÖ’nün kaçaklarına kötü haber: Kaçak Ekrem Dumanlı ve Zekeriya Öz’ün tüm mal varlıklarına el konuldu

Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesiyle ilgili davada firari 13 sanığın dosyalı ayrılmıştı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Fetullah Gülen ve firari savcı Zekeriya Öz'ün de aralarında olduğu 12 sanık için 15 gün içinde Türkiye'ye dönmezlerse bu davadan da kaçak sayılmaları ve taşınır, taşınmaz ve banka hesaplarındaki mal varlıklarına el konulması yönünde karar verilmişti.