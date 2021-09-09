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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den tüm kamu kuruluşlarına PCR testi zorunluluğu yazısı! Kimler PCR testi yaptırmak zorunda? PCR testi kamu yerlerinde de zorunlu mu?

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Giriş Tarihi: 09.09.2021 Güncelleme Tarihi: 09.09.2021
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den tüm kamu kuruluşlarına PCR testi zorunluluğu yazısı! Kimler PCR testi yaptırmak zorunda? PCR testi kamu yerlerinde de zorunlu mu?

Türkiye'de 6 Eylül tarihinde başlayan yeni PCR testi dönemine ilişkin bir son dakika gelişmesi yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tüm kamu kurumlarına gönderdiği yazıda "Covid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle zorunlu olarak haftada birkez PCR testi yaptırmaları işyer/işveren tarafından istenebilecek, test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulacaktır" ifadeleri kullandı. Gönderilen yazı ile aşı ya da test uygulamasının kamu kurumlarında da geçerli olacağı belirtildi.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. Eylül itibari ile salgınla mücadelede yeni bir döneme geçildi.

İşyerlerinde personellerden aşı ya da PCR testi istenmeye başlanmışken Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in gönderdiği yazı ile kamu kurumlarında da aynı kural geçerli olacak.

Bakanlığın 2 Eylül tarihinde yayınlanan genelgesinde şu ifadelere yer verildi:

Çalışma hayatını düzenleyici, işçi - işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler almak, iş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak tedbirlerin uygulanmasını izlemek Bakanlığımızın asli görevleri arasındadır.

Bu doğrultuda, Bakanlığımızca, işverenlerin işçilerinden isteyeceği PCR testi ve işçilerini Covid-19 riskleri ve tedbirleri konusunda bilgilendirmesini içeren, 2/9/2021 tarihli genel yazı 81 İl Valiliği'ne gönderilmiştir.

Buna göre;
İşverenlerin, işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik risklerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında tüm işçilerini bilgilendirmekle yükümlü oldukları hatırlatılmakta, işverenlerin COVID-19 aşısı tamamlanmamış işçilerini yazılı olarak ayrıca bilgilendirmesi istenmektedir.

Bilgilendirme sonrasında aşı olmayan işçilere, kesin COVID-19 tanısı konması durumunun iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından olası sonuçları da işveren tarafından bu durumdaki işçilere bildirilmelidir.

AŞI OLMAYANLARDA HAFTADA 1 PCR TESTİ

COVID-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları işyeri/işveren tarafından istenebilecek, test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere işyerinde kayıt altında tutulacaktır.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DA GENELGE GÖNDERMİŞTİ

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Bazı Faaliyetler İçin PCR Testi Zorunlululuğu" konulu genelge gönderdi.

KONSER, SİNEMA VE TİYATRO GİBİ YERLERE TEST ZORUNLULUĞU

"6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı olmayan kişilerin; konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilecek.

Bu çerçevede işletmeciler/organizatörler tarafından etkinliklere girişte HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak.

Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise etkinliğe katılmasına müsaade edilmeyecek."

ŞEHİRLERARASI SEYAHATE TEST ZORUNLULUĞU

"Aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için de negatif sonuçlu PCR testi bulunacak.

Bu çerçevede 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren seyahat firmalarınca araca kabul aşamasında HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak.

Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise bu kişilerin seyahatine müsaade edilmeyecek."

ETKİNLİKLER İÇİN TEST KONTROLÜ ZORUNLULUĞU

"Valilikler/kaymakamlıklarca illerinde/ilçelerinde kişilerin toplu olarak bulunduğu diğer etkinlikler veya faaliyetlerden faydalanacak hastalığı geçirmemiş veya aşısız kişiler için İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla HES kodu üzerinden PCR test kontrolü zorunluluğu getirilebilecek."

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