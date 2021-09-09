Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den tüm kamu kuruluşlarına PCR testi zorunluluğu yazısı! Kimler PCR testi yaptırmak zorunda? PCR testi kamu yerlerinde de zorunlu mu?

Buna göre;

İşverenlerin, işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik risklerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında tüm işçilerini bilgilendirmekle yükümlü oldukları hatırlatılmakta, işverenlerin COVID-19 aşısı tamamlanmamış işçilerini yazılı olarak ayrıca bilgilendirmesi istenmektedir.

Bilgilendirme sonrasında aşı olmayan işçilere, kesin COVID-19 tanısı konması durumunun iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından olası sonuçları da işveren tarafından bu durumdaki işçilere bildirilmelidir.