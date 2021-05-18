Son dakika: Meral Akşener'den skandal sözler: Başkan Erdoğan'ı katil Netanyahu'ya benzetti! AK Parti'den sert tepki: Ahlak dışı bir sapma

AK PARTİ'DEN ÇOK SERT TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Meral Akşener'in sözlerine çok ser tepki geldi.

İşte Ömer Çelik'in Twitter'dan yaptığı açıklamaları:

AHLAK DIŞI BİR SAPMADIR

"Gazze, Kudüs ve Batı Şeria'da Cumhurbaşkanımız hakkında bu sözü söyleyenin "Filistin düşmanlarına destek veren" bir şey yaptığından kimse şüphe duymaz. Akşener, Cumhurbaskanımız hakkındaki sözlerini Filistinli kadınların ve gençlerin yanında söylesin ve cevabını dinlesin.

Filistin davasının en güçlü savunucusu olan Cumhurbaşkanımızı, Filistinli çocukların katilleri ile yan yana getirmek ahlak dışı bir sapmadır.