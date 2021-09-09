Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı sosyla medya hesabı üzerinden etkisiz hale getirilen teröristler hakkında açıklamalarda bulundu.

Yapılan açıklamada, "Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki kahramanca ve fedakârca mücadelesine devam ediyor.



Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/Bb8gCze5jE — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 9, 2021