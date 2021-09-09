09 Eylül 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.09.2021
ABONE OL
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyla medya hesabı üzerinden etkisiz hale getirilen teröristler hakkında açıklamalarda bulundu.

Yapılan açıklamada, "Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA