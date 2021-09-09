Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığı sosyla medya hesabı üzerinden etkisiz hale getirilen teröristler hakkında açıklamalarda bulundu.
Yapılan açıklamada, "Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki kahramanca ve fedakârca mücadelesine devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 9, 2021
Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/Bb8gCze5jE