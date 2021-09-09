Cemile Şenel'in katili belli oldu! İşte Cemile Şenel cinayetini aydınlatan flaş detay! 4 kişi tutuklandı
İstanbul'da katledilen 17 yaşındaki Cemile Şenel'in katili belli oldu. 5 arkadaşıyla otururken silahla öldürülen Cemile Şenel'in katilinin fotoğrafları ve koltuktaki kan izlerinin silindiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan Aysun Ç, Tuğba C., Servet S. ve Ramazan Ç. tutuklandı. İşte Cemile Şenel cinayetinin detayları...
İstanbul Sultangazi'de 5 arkadaşıyla oturan 17 yaşındaki Cemile Şenel'in öldürüldüğü olayda sır perdesi aralandı. Olayın yaşandığı adresi güvenlik kamera görüntülerinden ve merdivenlerdeki kan izlerinden tespit eden Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri katil zanlısını yakaladı.
İstanbul Emniyeti Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün "Cinayet" soruşturması İstanbul'un Sultangazi İlçesi'nde açıldı. İddialara göre; Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nin üzerindeki bir adreste 5 arkadaşıyla oturan 17 yaşındaki Cemile Şenel evde yaşanan bir tartışmada silahla vurularak yaşamını yitirdi. İnceleme başlatan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; cinayetteki sır perdesini titiz bir çalışmayla araladı.
Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri'nin tespitlerine ve iddialara göre; söz konusu adreste Cemile Şenel, Tuğba C., Ramazan R.Ç., Servet S., Nusret T. ve kız arkadaşı Aysun C. oturuyordu. İddialara göre; Servet S. ile Nusret T.'nin arasında kız meselesinden ötürü tartışma çıktı. Nusret T. ruhsatsız silahını çıkarınca Servet S. "O silahı çıkardıysan ateş edeceksin" dedi. Nusret T. silahı ateşleyecekken Ramazan R.Ç., arkadaşı Nusret T.'nin eline hamle yaptı. Ateşlenen silahtan çıkan kurşun Cemile Şenel'in koltuk altına saplandı. Cemile Şenel olayda yaşamını yitirdi.
KOLTUKTA DA SİLİNMİŞ KAN İZLERİ BULUNDU
Ağır yaralanan Cemile Şenel'i yoldan çevirdiği bir araçla hastaneye götüren Ramazan R.Ç. polise verdiği sözlü ifadesinde "Kızı yolda buldum" dedi. Çelişkili beyanlardan ötürü şüpheye kapılan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Ramazan R.Ç.'nin hastaneye geldiği güzergahtaki güvenlik kamera görüntülerini inceledi.
Ramazan R.Ç.'nin yoldan çevirdiği ve Cemile Şenel'i hastaneye getirdiği aracın izi sürüldü ve olay yerine ulaşıldı. Apartmanın merdivenlerinde silinmiş kan izleri bulundu. Olayın yaşandığı daire tespit edildi ve adrese baskın yapıldı. Daireye bir hafta önce uyuşturucu baskını yapıldığı anlaşıldı. Kiralık adreste bulunan koltukta kan lekeleri ve iki boş kovan da bulundu. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye devam eden Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; olayın ardından daireden kız arkadaşı Aysun C. birlikte çıkan Nusret T.'nin açık kimliğini belirledi.
39 yaşındaki Nusret T.'nin kasten yaralama, uyuşturucu, tehdit, yağma ve Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet suçlarından ötürü 25 kaydının olduğu ortaya çıktı. Aysun C., Ramazan R.Ç., Tuğba C. ve Servet S. gözaltına alındı ve tutuklandı.
İddialara göre ifadelerinde o gece yaşananları bir bir anlatan şüpheliler, Cemile Şenel'e isabet eden kurşunun çıktığı silahı Nusret T.'nin kullandığını ve katil zanlısı Nusret T.'nin olaydan sonra kaçtığını söyledi. Nusret T. de Sultangazi İlçesi'nde olayda kullandığı suç aleti silahla yakalanarak gözaltına alındı.
KAZA GEÇİRDİ DEMİŞLER
Acı olayın ardından konuşan anne Neval Şenel, "Kızım 2 yaşından beri babasız büyüdü. Bir süredir bunalımdaydı, son zamanlarda sürekli evden kaçmaya başlamıştı. Biz de çocuk yetiştirme yurduna vermek zorunda kaldı. Kısa bir süre önce yanıma geldi, daha sonra da arkadaşlarımın yanına gidiyorum diyerek evden ayrıldı. Geri dönmeyince telaşlandım, polise haber verdim. Sultangazi'de bir kız ölmüş diye haber geldi, kimlik teşhisi için gittiğimde cesedin kızıma ait olduğunu anladım. Birisi veya birileri kızımı alıp "Trafik kazası geçirdi" diyerek hastaneye bırakıp kaçmışlar. Kim yaptı ne oldu bilmiyorum ama kızımın bazı arkadaş çevresi hiç tekin değildi. Suçlular en yakın zamanda yaptıklarının cezasını çeksin, benim kızım gitti cennette melek oldu ve geri gelmeyecek. Başka ailelerin canı yanmasın" ifadelerini kullandı.
KIZ MESELESİ YÜZÜNDEN TARTIŞMA ÇIKMIŞ
Öte yandan Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 4 şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ederken, genç Cemile'nin bulunduğu evdeki iki kişi arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktığı ve taraflardan birinin belinden çıkardığı silahın kaza eseri ateş aldığı ve genç kızın koltuk altından vurulduğu öğrenildi.
4 KİŞİ TUTUKLANDI
Şenel hayatını kaybederken, olayın gerçekleştiği adreste yaşadıkları belirlenen ve gözaltına alınan Aysun Ç, Tuğba C., Servet S. ve Ramazan Ç. tutuklandı.
UYUŞTURUCU MADDE İLE YAKALANDI
Çalışmaların devamında firari olan ve silahı ateşleyen kişi olduğu değerlendirilen Nusret T. önceki gün Sultangazi'de, tabanca ve 0,45 gram metamfetamin uyuşturucuyla yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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