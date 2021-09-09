Cemile Şenel’in katili belli oldu! İşte Cemile Şenel cinayetini aydınlatan flaş detay! 4 kişi tutuklandı

KAZA GEÇİRDİ DEMİŞLER

Acı olayın ardından konuşan anne Neval Şenel, "Kızım 2 yaşından beri babasız büyüdü. Bir süredir bunalımdaydı, son zamanlarda sürekli evden kaçmaya başlamıştı. Biz de çocuk yetiştirme yurduna vermek zorunda kaldı. Kısa bir süre önce yanıma geldi, daha sonra da arkadaşlarımın yanına gidiyorum diyerek evden ayrıldı. Geri dönmeyince telaşlandım, polise haber verdim. Sultangazi'de bir kız ölmüş diye haber geldi, kimlik teşhisi için gittiğimde cesedin kızıma ait olduğunu anladım. Birisi veya birileri kızımı alıp "Trafik kazası geçirdi" diyerek hastaneye bırakıp kaçmışlar. Kim yaptı ne oldu bilmiyorum ama kızımın bazı arkadaş çevresi hiç tekin değildi. Suçlular en yakın zamanda yaptıklarının cezasını çeksin, benim kızım gitti cennette melek oldu ve geri gelmeyecek. Başka ailelerin canı yanmasın" ifadelerini kullandı.

KIZ MESELESİ YÜZÜNDEN TARTIŞMA ÇIKMIŞ

Öte yandan Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 4 şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ederken, genç Cemile'nin bulunduğu evdeki iki kişi arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktığı ve taraflardan birinin belinden çıkardığı silahın kaza eseri ateş aldığı ve genç kızın koltuk altından vurulduğu öğrenildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Şenel hayatını kaybederken, olayın gerçekleştiği adreste yaşadıkları belirlenen ve gözaltına alınan Aysun Ç, Tuğba C., Servet S. ve Ramazan Ç. tutuklandı.

UYUŞTURUCU MADDE İLE YAKALANDI

Çalışmaların devamında firari olan ve silahı ateşleyen kişi olduğu değerlendirilen Nusret T. önceki gün Sultangazi'de, tabanca ve 0,45 gram metamfetamin uyuşturucuyla yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.