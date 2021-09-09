CHP'li eski vekil Aytuğ Atıcı'dan flaş sözler: Millet İttifakı bozulabilir

CHP 26. Dönem Milletvekili Aytuğ Atıcı katıldığı bir televizyon kanalında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Atıcı, Millet İttifakı'nın bozulma ihtimalinin yüksek olduğunu vurgularken Cumhur İttifakı'nın daha sağlam olduğuna dikkat çekti.

CHP eski milletvekili Aytuğ Atıcı katıldığı bir televizon programında ittifaklarla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Cumhur İttifakında ayrılık olmaz. Ayrılık olacaksa da yerine birini ikame etmeleri gerekir. Cumhur İttifakına girmesi imkansız olan tek parti CHP'dir. Girmesi zor olan İyi Parti'dir ama imkansız değildir. Çünkü İyi Parti zaman zaman 'Millet İttifakına körü körüne bağlı değiliz. Eğer ittifak İyi Parti ve Türkiye'nin çıkarına ise kalırız. Değilse mecbur değiliz.' mesajları veriyor. Daha güçlü mesajları ise Saadet Partisi veriyor. Çünkü aslında CHP ile Saadet Partisinin bir ideolojik birliktelik yapması imkansız. MHP ile de ideolojik birliktelik yapması imkansız. AK Parti'nin MHP ile yaptığı ittifakta durum böyle değil. Orada ideolojik birliktelik var. O yüzden kopma ihtimali düşüktür. O yüzden Millet İttifakı bozulur mu bozulur. Tabi ki.. niye bozulmasın. Bir ideolojik ayrılık zaten var. Eğer gerçekten sağlam zeminde gitmezse tabi ki bozulabilir.