CHP’li vekil Fikret Şahin’den skandal hareket! Oğlu arabayı polislerin üzerine sürdü kendisi tehdit etti

Skandallarıyla sık sık gündeme gelen CHP'li Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin yine rahat durmadı. CHP Burhaniye İlçe Başkanlığı duvarlarına zorla fotoğraflarını astıran, İstanbul'da CHP'nin düzenlediği ve YPG yanlısı Amy Austin Holmes'un da davet edildiği Suriye Konferansı'nda konuşma yapmadığı halde yapmış gibi kürsüde fotoğraf çekip paylaşan Şahin, bu kez de polislerin üzerine yürüdü.

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, 8 Ağustos'ta eşi ve oğluyla birlikte İstanbul'a geldi. Nişantaşı'nda trafik çevirmesine takılan Şahin'in oğlu, iddiaya göre aracını sağa çekmeyerek görevlilerin üzerine sürdü. Camı indiren milletvekilinin oğlu Ege Şahin, aracın milletvekili aracı olduğunu söyleyerek araçta babasının olduğunu belirtti.

Polisler aracın koruma tahsisli olduğunu gösteren belgeyi istediğinde ise yine iddiaya göre Ege Şahin ve polisler arasında tartışma çıktı. Milletvekili Şahin'in dahil olduğu tartışmada taraflar birbirlerine hakaret ve tehditler savurdu. Milletvekili Şahin iddiaya göre polis memuruna, "Sen bu üniformayı hak etmiyorsun. Emniyet müdürünü ve valiyi arayacağım" şeklinde sözler sarf etti.

Milletvekili araçtan indiği sırada diğer polislerin araya girmesiyle arbede önlendi. Olay yerine gelen asayiş ekipleri, Şahin ailesini karakola götürdü. İfadesi alınan milletvekili, aracı oğlunun kullandığını, polislere aracın milletvekili aracı olduğunu söylediklerini fakat bu sırada polis memurunun kişisel bilgilerini sorduğunu anlattı. Polisin kendisine elini kaldırarak "Sen kim oluyorsun kimlik soracak?" diyerek üzerine yürüdüğünü öne sürdü.

"GÖSTERECEĞİM SİZE"

İfade veren polis memuru ise, Ege Şahin'in kullandığı aracı durdurmak istediklerini fakat Şahin'in aracı durdurmayarak üzerlerine sürdüğünü söyledi. Kimlik ve gerekli belgeleri görmek istemeleri üzerine milletvekili Şahin'in, "Ben milletvekiliyim. Göstereceğim size. Polis olmayı hak etmiyorsunuz bile. Emniyet müdürünü arayın, sicilin kaç senin?" diyerek milletvekilli kartını göstermediğini ifade etti.

Diğer polis memuru ise, Fikret Şahin'in kimliğini göstermediğini, aracı üzerlerine sürdükleri için ne olduğunu anlamadıklarını, telefonunu çıkararak video çekmeye başladığını kaydetti. Tutanak tutmak istedikleri sırada Şahin ailesinin üzerlerine yürümesi nedeniyle asayiş ekiplerinden yardım istediklerini kaydetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.