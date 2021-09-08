Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı | 8 Eylül Çarşamba vaka sayıları

Türkiye'de son 24 saatte 308 bin 437 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 914 kişinin testi pozitif çıktı, 262 kişi hayatını kaybetti.

İŞTE GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 262 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 23 bin 914 de yeni vakanın olduğunu açıkladı.



Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 7 Eylül'de açıklanan 24 saatlik verilere göre 23 bin 914 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 263 oldu. Bir günde toplam 308 bin 437 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 30 bin 103 olarak kaydedildi.



Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 81,60 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 63,31 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 99 milyon 582 bin 607'e yükseldi.