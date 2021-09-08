DSİ işçi alımı kura sonuçları isim listesi: DSİ kura sonuçları açıklandı mı? 2021 DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanır?

DSİ kura sonuçları açıklandı mı? 2021 DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İŞKUR tarafından yayımlanan ilana göre DSİ bünyesinde görev alacak 2 bin 5 personel alımı yapılacak. Alım için kura çekiminin gerçekleştirilmesi üzerine sonuçlar için gelecek açıklamalar bekleniyor. İşte, DSİ kura sonuçları açıklandı mı? 2021 DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanır?

DSİ KURA SONUÇLARI LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

DSİ kura sonuçları listesi, bölge müdürlükleri tarafından canlı yayında açıklanan kura sonuçları sonrasında pek çok kişinin gündeminde yer almıştı. İŞKUR aracılığıyla gerçekleşen kura çekilişinin ardından sonuçların, bölge müdürlükleri internet sitesi ve İŞKUR aracılığıyla duyurulması bekleniyor.