DSİ işçi alımı kura sonuçları isim listesi: DSİ kura sonuçları açıklandı mı? 2021 DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanır?
DSİ kura sonuçları açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İŞKUR tarafından duyurulan DSİ işçi alımı için 2 bin 5 işçi alımı yapılacağı açıklanmıştı. Duyuru sonrasında başvuruda bulunan adaylar kura sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Saat 10:00'da gerçekleştirilen kura çekimi için meraklı bekleyiş sürüyor. İşte, DSİ kura sonuçları açıklandı mı? 2021 DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanır?
DSİ kura sonuçları açıklandı mı? 2021 DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İŞKUR tarafından yayımlanan ilana göre DSİ bünyesinde görev alacak 2 bin 5 personel alımı yapılacak. Alım için kura çekiminin gerçekleştirilmesi üzerine sonuçlar için gelecek açıklamalar bekleniyor. İşte, DSİ kura sonuçları açıklandı mı? 2021 DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanır?
DSİ KURA SONUÇLARI LİSTESİ AÇIKLANDI MI?
DSİ kura sonuçları listesi, bölge müdürlükleri tarafından canlı yayında açıklanan kura sonuçları sonrasında pek çok kişinin gündeminde yer almıştı. İŞKUR aracılığıyla gerçekleşen kura çekilişinin ardından sonuçların, bölge müdürlükleri internet sitesi ve İŞKUR aracılığıyla duyurulması bekleniyor.
Henüz herhangi bir açıklama gerçekleşmedi. Açıklama geldiği takdirde detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
Aşağıdaki link üzerinden tüm bölge müdürlüklerine ulaşabilirsiniz.
Yazılı, Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacaktır. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir.
Kura yeri ve tarihi ilgili Bölge Müdürlüğü internet sitesinden duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacaktır. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi dört(4) aydır.
İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evrak ile Yazılı, Sözlü ve Uygulamalı Sınavın yeri ve tarihi Bölge Müdürlükleri internet sitesi üzerinden ilan edilecek.
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- DSİ işçi alımı kura sonuçları isim listesi: DSİ kura sonuçları açıklandı mı? 2021 DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanır?
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