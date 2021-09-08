30 bin kişi sağlığına kavuştu! Türkiye'nin 8 Eylül Kovid-19 tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı 8 Eylül 2021 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saat saatlik verilere göre; 23 bin 914 yeni vaka tespit edildi, 262 kişi hayatını kaybetti. Toplamda 308 bin 437 test yapıldı, iyileşen sayısı 30 bin 103 olarak açıklandı. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

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