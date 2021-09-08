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Son dakika: Datça açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem! Son depremler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.09.2021
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Son dakika: Datça açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem! Son depremler

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre, 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 04.40'da merkez üssü Ege Denizi Datça açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Datça'ya 24.45 kilometre uzaklıkta ve yerin 5.79 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, hafif şekilde hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

SON DEPREMLER

2021.09.08 05:19:09 36.4887 27.1690 5.9 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.08 05:14:14 36.4865 27.1158 2.0 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.08 05:11:22 36.5432 27.2170 4.2 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.08 05:09:50 36.4493 27.1783 5.4 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.08 05:08:59 36.5048 27.1347 10.3 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.08 05:04:06 38.2098 31.0577 15.4 -.- 1.3 -.- EGIRLER-YALVAC (ISPARTA) İlksel
2021.09.08 04:54:04 36.5145 27.1608 3.7 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.08 04:50:10 36.5105 27.0078 9.1 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.08 04:43:15 36.5983 27.3535 3.9 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.08 04:42:13 36.5485 27.2292 5.0 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.08 04:40:01 36.4993 27.1170 8.3 -.- 4.5 4.5 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.08 04:35:35 35.7417 31.3288 8.3 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2021.09.08 04:20:41 36.4358 27.0482 5.0 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.08 04:09:17 36.6148 27.2437 5.0 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.08 03:53:51 36.5048 27.1860 4.6 -.- 1.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.08 03:52:08 36.5185 27.6538 15.7 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2021.09.08 03:37:54 38.1713 38.7067 9.4 -.- 2.4 -.- KORME-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.09.08 03:22:06 36.4220 27.0748 5.0 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.08 03:20:38 38.5105 39.3518 13.1 -.- 1.7 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG) İlksel
2021.09.08 03:05:17 36.4020 27.1728 22.6 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.08 02:57:49 34.9533 23.9183 20.4 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.09.08 02:50:02 36.4955 27.1483 6.5 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

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