Dışişleri Bakanlığından Deraa açıklaması: Kabul edilemez
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Suriye'nin Deraa şehrindeki gelişmeleri yakından ve endişeyle takip ettiklerini belirterek, "Rejimin sivilleri hedef alan saldırıları, Deraa/Beled ve çevresini abluka altına alarak göçe zorlaması kabul edilemez." dedi.
Deraa'daki gelişmeleri yakından ve endişeyle izlediklerini kaydeden Bilgiç, "Rejimin sivilleri hedef alan saldırıları, Deraa/Beled ve çevresini abluka altına alarak göçe zorlaması kabul edilemez." ifadesini kullandı.
Bilgiç, rejim ile muhalif gruplar arasında yürütülen arabuluculuk girişimleri sırasında şehri terk etmeye zorlanan çok sayıda sivilin Türkiye'ye kabul edileceği ve bu hususta Türkiye ile anlaşma sağlandığına dair iddiaların ortaya atıldığına tanık olduklarını, bu iddiaların asılsız olduğunu vurguladı.
6 Eylül'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını not ettiklerini ifade eden Bilgiç, "Bu anlaşmanın bu defa kalıcı olmasını ve Deraa halkına yönelik gayriinsani muamelenin sona erdirilmesini bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.
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