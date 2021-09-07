07 Eylül 2021, Salı
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Son dakika: 40 il ve KKTC'de FETÖ operasyonu! Darbeci Semih Terzi hakkında gözaltı kararı
Fetullahçı Terör Örgütü’nün Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki yapılanmasına yönelik soruşturma çerçevesinde bu sabah operasyon için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeniden düğmeye basıldı. Hakkında gözaltına alınma kararı verilen isimler arasında 15 Temmuz’da Ömer Halisdemir tarafından vurulan darbeci general Semih Terzi’nin oğlu da var.