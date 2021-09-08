3 bin Afgan’ın Türk vatandaşı yaptırıldığı iddiasına Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden yalanlama geldi

"ABD'nin, bedeli karşılığında 3 bin Afgan'ı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yaptırdığı" yönünde iddiaların doğru olmadığı belirtilen açıklamada, ayrıca iddia edildiği gibi, Türk vatandaşlığı mevzuatına göre, "taksitle ödeme usulü" ile herhangi bir şekilde vatandaşlık kazanılmasının mümkün olmadığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, "Kaynağı belli olmayan, hiçbir somut bilgi ve belgeye dayanmayan iddiaları kamuoyu ile paylaşarak, kurumları rencide etmek, itibarını zedelemek ve milletimizi bu asılsız bilgiler ile yanıltmak kabul edilebilir değildir. Daha önce de benzer iddialar defalarca kez ortaya atılmış, tüm bu asılsız iddialar somut belge ve veriler ile çürütülmüştür." ifadesine de yer verildi.