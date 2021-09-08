3 bin Afgan'ın Türk vatandaşı yaptırıldığı iddiasına Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yalanlama geldi
Son dakika haberleri... Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, "ABD'nin, bedeli karşılığında 3 bin Afgan'ı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yaptırdığı" yönündeki iddiaların doğru olmadığını bildirdi. İYİ Partili Aytun Çıray, söz konusu iddiayı palazlandırarak Meclis'e soru önergesi vermişti. İşte detaylar...
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türk Vatandaşlığı Kanunu'na göre, yabancının, "Türkiye'de 5 yıl kesintisiz geçerli ikamet izniyle bulunması veya bir Türk vatandaşı ile 3 yıl evli olması ya da Cumhurbaşkanınca belirlenen kapsam ve tutarda yatırım gerçekleştirmesi halinde bizzat kendisi veya resmi vekili ile başvurması üzerine milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel bir hali bulunmaması" şartıyla Türk vatandaşlığını kazanabildiği hatırlatıldı.
"ABD'nin, bedeli karşılığında 3 bin Afgan'ı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yaptırdığı" yönünde iddiaların doğru olmadığı belirtilen açıklamada, ayrıca iddia edildiği gibi, Türk vatandaşlığı mevzuatına göre, "taksitle ödeme usulü" ile herhangi bir şekilde vatandaşlık kazanılmasının mümkün olmadığı bildirildi.
Açıklamada ayrıca, "Kaynağı belli olmayan, hiçbir somut bilgi ve belgeye dayanmayan iddiaları kamuoyu ile paylaşarak, kurumları rencide etmek, itibarını zedelemek ve milletimizi bu asılsız bilgiler ile yanıltmak kabul edilebilir değildir. Daha önce de benzer iddialar defalarca kez ortaya atılmış, tüm bu asılsız iddialar somut belge ve veriler ile çürütülmüştür." ifadesine de yer verildi.
İYİ PARTİLİ AYTUN ÇIRAY MECLİS'E SORU ÖNERGESİ VERMİŞTİ!
İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, söz konusu yalanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesiyle Meclis'e taşımıştı.
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