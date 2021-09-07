Zorunlu PCR testlerinden ücret alınacak mı? Karar verildi
6 Eylül Pazartesi gününden itibaren başlatılan yeni uygulama ile aşı olmayanlar PCR testi yaptıracak. Öğretmenler haftada 2 kez özel sektörde çalışan işçiler ise haftada bir kez PCR testi yaptırmak zorunda. Peki Zorunlu PCR testlerinden ücret alınacak mı?
Salgın ile mücadelede dünyanın sayılı ülkeleri arasında olan Türkiye aşılamada da örnek olmayı devam ettiriyor. Dün başlatılan yeni uygulama ile aşı olmayanlar PCR testi yaptıracak. Öğretmenler, okul ve servis personeli gibi gruplarda yer alanlar haftada 2 kez PCR testi yaptıracak. Özel sektörde çalışan işçiler ise haftada bir kez PCR testi yaptırmak zorunda.
Ayrıca konser, tiyatro ve sinema gibi yerlere gidenler ve toplu taşıma araçlarından yararlananlar en az 72 saat önce PCR testi yaptıracak.
ZORUNLU PCR TESTLERİNDEN ÜCRET ALINACAK MI?
Testlerden ücret alınmayacak. Bu arada dün itibarıyla aşı olanların sayısı 97 milyon 981 bine ulaştı. Nüfusun yüzde 79'u ilk doz aşısını yaptırdı. 49 milyon 946 bin 816 kişi birinci doz, 38 milyon 628 bin 745 kişi ikinci doz ve 9 milyon 28 bin 86 kişi ise üçüncü doz aşısını yaptırdı.
NÜFUSUN YÜZDE 79'U AŞILANDI
Bu arada dün sabah itibarıyla aşı olanların sayısı 97 milyonu aştı. Sağlık bakanlığı'nın verilerine göre nüfusun yüzde 79'u ilk doz aşısını yaptırdı. 49 milyon 678 bin 90 kişi birinci doz, 38 milyon 397 bin 940 kişi ikinci doz ve 8 milyon 922 bin 484 kişi ise üçüncü doz koronavirüs aşısını yaptırdı. Aşılananların sayısının artması ile birlikte illerin risk kategorileri de hızla değişmeye devam ediyor. Hedef eylül ayı sonunda kadar yüksek riskli il bırakmamak.
Yüksek risk (turuncu) kategoride bulunan Gümüşhane, Muş, Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'nın aşılama ile önce sarıya ardından mavi kategoriye geçmesi bekleniyor.
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