Test yaptırmayan işten atılabilir mi? 10 soruda PCR tartışması

İşveren testi zorunlu tutabilir mi? Çalışanlar pcr testi yaptırmak zorunda mı? Aşı olmayan çalışanın hakları var mı? Aşı olan çalışanların hakları neler?İşveren aşı yaptırılmasını zorunlu tutabilir mi? Test ücretini kim karşılayacak? Test yaptırmayan işten atılabilir mi? Virüse yakalanan işten atılabilir mi? Çalışanlar işi bırakabilir mi? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, merak edilen soruları A Haber'de yanıtladı.

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