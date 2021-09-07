Son dakika: Yargıtay'dan Covid-19 kararı! Alkolmetreye üflemeyen sürücü haklı bulundu
Son dakika haberine göre Yargıtay 19. Ceza Dairesi, Covid-19 döneminde alkolmetre cihazına üflemek istemeyen ve vücudundaki alkol miktarının kanından ölçülmesini talep eden sürücüyü haklı buldu. Daire, sürücüye uygulanan idari yaptırımın kaldırılmasına hükmetti.
Denizli'de yaşayan bir sürücü Covid-19 döneminde trafik ekipleri tarafından yapılan çevirmeye girdi. Polis ekiplerinin sürücüye alkolmetre cihazı üfletmek istemesi üzerine sürücü Covid-19 salgını dolayısıyla alkolmetreyi üflemek istemediğini, kan tahlili yolu ile alkol ölçümü yapılmasını talep etti. Bunun üzerine polis ekipleri tarafından sürücüye 3 bin 516 lira idari para cezası uygulanırken, sürücünün ehliyeti 2 yıl süreyle geri alındı.
Daha sonra akşam saatlerinde Denizli Devlet Hastanesine götürülen sürücü alkol tespiti için kan tahlili verdi ve sürücünün kanında alkol (etonol) tespit edilemedi. Sürücü, idari para cezasının iptali ve ehliyetinin geri verilmesi için yerel mahkemeye itiraz başvurusunda bulundu. Ancak mahkeme sürücünün başvurusunu iptal etti. Adalet Bakanlığının kanun yararına bozma talebi üzerine dosya Yargıtay'a gönderildi.
YARGITAY HÜKMÜ BOZDU
Sabah'ın haberine göre Yargıtay 19. Ceza Dairesi, söz konusu dosyayı inceledikten sonra sürücüyle ilgili verilen kararı bozarak uygulanan idari yaptırım kararının kaldırılmasına hükmetti. Kararda, Covid-19 tedbirleri kapsamında yaşanan olayda olduğu gibi şahısların bu tür hassasiyetler gösterebileceği, mezkur hastalığın solunum yolu ile bulaştığı göz önüne alındığında ağza temas ederek nefes üflemek suretiyle alkol miktarı ölçme şeklinde çalışan teknik cihazın üflenmesinden imtina edilmesinin kabul edilebilir olduğuna yer verildi.
"ALKOLMETREYİ ÜFLEMEKTEN İMTİNA ETME OLARAK YORUMLANAMAZ"
İlgili kanuna göre sürücünün alkol miktarının ölçülme yönteminin yalnızca teknik cihaz olmadığı belirtilen kararda, bu hususun istisnalarının aynı kanunun ilgili maddesinde açıklandığı üzere kan tahlili ile de ortaya konabileceği, dosya içeriğine göre kronik rahatsızlığı olan kabahatli kişilerin kendilerini korumak adına bu tür alternatif yollara başvurma isteğinin alkolmetreyi üflemekten imtina etme kastı olarak yorumlanamayacağı kaydedildi.
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