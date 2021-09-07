Son dakika: 2011 yılı hakim/savcı sınavı sorularının dağıtılması davasında flaş gelişme! 25 FETÖ'cü için gözaltı kararı
Son dakika haberleri... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "2011 yılı hakim/savcı sınavı soruşturması kapsamında, sınav sorularını alarak hakim/savcı olan 20 ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 5 olmak üzere toplam 25 FETÖ/PDY mensubu ihraç hakim/savcı hakkında, Ankara merkezli 18 ilde gözaltı kararı verildi." ifadelerine yer verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011 yılı hakim ve savcılık sınav sorularının sızdırılmasına yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, 25 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sorulara erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Bu kapsamda, sınav sorularını alarak hakim ve savcı olan ve daha önce meslekten ihraç edilen 20 kişi ile soruların dağıtılmasına aracılık eden 5 kişi hakkında Ankara merkezli 18 ilde operasyon başlatıldı.
Açıklamada, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.