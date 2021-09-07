Esenyurt’ta magandalar tarafından darbedildi! İmdat diye bağırdım ama...

"BİZİ DARP ETTİLER"

Yaşanan dehşet dolu anları anlatan Nehir Gödek, "2 tane kız arkadaşım ile beraber hastaneden dönmüştük. Evimin önünde telefon ile görüşüyordum. Telefonu kapattıktan sonra yanıma bir araç yanaştı. Arka camları filmdi. Gördüğüm kadarıyla 2 kişi vardı ve korsan taksi olduklarını söylediler. Bizi araca davet ettiler. Ben de '2 kişi korsan taksi mi olur?' diyerek karşılık verdim. Sonra bana 'Biz 8 kişi de yapıyoruz. Gelin hep birlikte yapalım' dediler. Tabi bunu daha argo şekilde söylediler. Ben de 'Ne diyorsunuz?' diyerek karşılık verdim. Yediremediler, inip bizi darp ettiler. 5 erkeklerdi. Arka tarafta da 3 erkek oturuyordu. Darp edip, kaçtılar. Sonrasında ben eve çıktım. Karakola gitmek için tekrar aşağı indim. O sırada polisler bizi almaya geliyorlardı. Bu kişiler aynı araba ile 2 kişi birden geldiler. Diğer 3 kişi yoktu. Polislere arabanın aynı araba olduğunu söyledim. Polisler bizim sitenin önünde arabayı yakaladı" dedi.