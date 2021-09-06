Türkiye askeri alandaki ambargolara tarih yazarak cevap verdi!

Almanya, geçmişte Türkiye'nin Azerbaycan'a Ermenistan ile Yukarı Karabağ anlaşmazlığını gerekçe göstererek yerli üretim Fırtına Obüsü satmasına izin vermemişti. Fırtına motorlarının alındığı ülke olan Almanya, bu tutumunu Suudi Arabistan gibi ülkelere yapılacak ihracat için de sürdürmüştü. Türkiye, Almanya'nın bu tavrı üzerine yeni arayışa girmişti. Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), yürüttüğü Ar-Ge çalışması ile TSK'nın envanterindeki Fırtına Obüsü'nü elektrikli hale getirdi. Böylece motor ve güç grubunda dışa bağımlılık sona erdirildi. Yetkililer, "Elektrikli Fırtına yakında ordunun hizmetine girecek. Hibrit tahrik sistemi entegrasyonu yapıldı. Motorun yerine pil paketi takıldı. Yeni obüsler daha hızlı ve atik oldu" dedi.