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Terör operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı

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Giriş Tarihi: 06.09.2021 Güncelleme Tarihi: 06.09.2021
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Terör operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa’da DEAŞ terör örgütüne finansal destek sağlayan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne finansal destek sağladıkları belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Şanlıurfa merkez ve Akçakale ile Viranşehir ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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