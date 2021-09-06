Son dakika: THK Başkanı Cenap Aşcı istifa etti
Son dakika haberine göre Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşcı görev süresinin bitimine yaklaşık bir ay kala istifasını verdi. Öte yandan mahkeme tarafından THK'ya yeni bir heyetin görevlendirileceği öğrenildi.
THK Kayyum Heyeti Başkanı Aşcı, 16 Ekim 2019'da Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi'nce beraberinde Adnan Zengin ve Abdullah Kaya ile birlikte kayyum heyeti olarak atanmıştı. 3 yılda bir genel kurula giden THK'da daha önceki başkan Bertan Nogaylaroğlu bir yıl görev yaparken, Kayyum Heyeti'nin de 2 yıl görev yapmasının ardından önümüzdeki ay kurumda Genel Kurul'a gidilmesi planlanıyordu. Aşcı, 16 ekimde sona erecek görev süresinin bitimine bir ay kala istifa dilekçesini mahkemeye sunarken, mahkeme tarafından THK'ya yeni bir heyetin görevlendirileceği öğrenildi.