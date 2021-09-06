Son dakika: İstanbul'da yangın hortum patladı! Metro sular altında kaldı
Son dakika haberi... İstanbul'da Aksaray metro istasyonunda yangın söndürme hortumunun bağlı bulunduğu boru patladı ve metro istasyonu sular altında kaldı.
Aksaray Metro hattına giren vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı. Yolcular metro bekleme alanına gittiklerinde yerlerin suyla dolduğunu gördü.
Yangın hortumuna su aktarımı sağlayan vananın patlaması sonrası istasyon sular altında kaldı. Trene binecek ve inecek olan vatandaşlar büyük zorluk çekti.
Vana patlaması sonrası yetkililer duruma müdahale ederken, taşan sular bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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