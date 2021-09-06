06 Eylül 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İstanbul'da yangın hortum patladı! Metro sular altında kaldı

Son dakika: İstanbul'da yangın hortum patladı! Metro sular altında kaldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.09.2021 Güncelleme Tarihi: 06.09.2021
ABONE OL
Son dakika: İstanbul’da yangın hortum patladı! Metro sular altında kaldı

Son dakika haberi... İstanbul'da Aksaray metro istasyonunda yangın söndürme hortumunun bağlı bulunduğu boru patladı ve metro istasyonu sular altında kaldı.

Aksaray Metro hattına giren vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı. Yolcular metro bekleme alanına gittiklerinde yerlerin suyla dolduğunu gördü.

Yangın hortumuna su aktarımı sağlayan vananın patlaması sonrası istasyon sular altında kaldı. Trene binecek ve inecek olan vatandaşlar büyük zorluk çekti.

Vana patlaması sonrası yetkililer duruma müdahale ederken, taşan sular bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA