Kabine toplanıyor! Çıkacak kararlar merakla bekleniyor
Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Külliye'de toplanıyor. Toplantıda başta yüz yüze eğitim, salgınla mücadele, Afganistan’daki gelişmeler ve göçmenlerin durumu olmak üzere kritik başlıklar ele alınacak. Son dönemlerde vaka sayılarında yaşanan artış sonrası vatandaşlar 'yeni koronavirüs tedbirleri gelecek mi?' sorusuna yanıt ararken, cevabı Başkan Erdoğan açıklayacak.
Türkiye'nin gözü bugün saat 16.00'da başlayacak olan Kabine toplantısında. Kabine'nin gündeminde koronavirüs salgınıyla mücadele, yeni eğitim dönemi, ekonomideki gelişmeler ve dış politikadaki sıcak başlıklar olacak.
Kabine Toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde saat 16.00'da Külliye'de yapılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salgındaki son veriler ve yerli aşı çalışmalarına ilişkin bir sunum yapacak.
ÜNİVERSİTELERDE ALINAN ÖNLEMLER PAYLAŞILACAK
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitim ve okullarda hayata geçirilen tedbirleri paylaşacak. Eğitimin aksamaması için üniversitelerde alınan önlemler de değerlendirilecek.
SINIR BÖLGELERİNDE ALINAN TEDBİRLER
Kabinenin önemli bir gündemi de Afganistan'daki gelişmeler ile olası göçmen tehdidi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar sınır bölgelerindeki illerde alınan tedbirleri anlatacak.
AFGANİSTAN'DAKİ GELİŞMELER ELE ALINACAK
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Afganistan'daki gelişmeler çerçevesinde yürütülen diplomasi trafiğinin detaylarını Kabine'de paylaşacak.
TÜRK EKONOMİSİ YÜZDE 21,7 BÜYÜME KAYDETTİ
Türk ekonomisi reel olarak yüzde 21,7 büyüyerek dünyada en hızlı büyüyen 2. ekonomi oldu. Kabine toplantısında TÜİK'in açıkladığı rakamlar ve piyasaların durumu da ele alınacak.
KORONAVİRÜSE KARŞI YENİ TEDBİRLER MASADA
Hürriyet'te yer alan habere göre; Eylül ayı ile birlikte pandemi kuralları da yeniden güncellenecek. Lokanta-kafe gibi kapalı mekanlar ve kamu kurumlarında aşısızlara ayrı yer ayrılması, test zorunluluğunun AVM'leri de kapsaması gibi önlemler gündemde.
Yaz aylarında gevşeyen pandemi önlemlerinin, sonbaharla birlikte yeniden sıklaştırılması için çalışmalar başladı. Edinilen bilgiye göre, koronavirüs nedeniyle ölüm sayısının azalmaması, aşıya olan ilginin beklendiği kadar artmaması ve kış aylarıyla birlikte kapalı mekanlara girme zorunluluğu nedeniyle bir dizi yeni önlem gündeme gelecek.
Yeni kararların, eylül ayının ikinci yarısından sonra alınacağı iddia ediliyor. Hastanelerde yoğun bakımlarında doluluk oranlarının artması nedeniyle hazırlıklar da yoğunlaştı. Özellikle üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte, toplumsal hareketlilik de artacak. Veli ve öğretmenler arasında aşısızların sayısında azalma olacağı ve zorunlu PCR uygulamasının, bu kesimde aşı yaptıranların sayısını arttıracağı öngörülüyor.
İŞTE MASADAKİ ÖNERİLER
Tartışılan yeni önlemler ana hatlarıyla şöyle:
- Öneriler arasında aşı yaptırmayanlara PCR testi zorunluluğu getirilen alanların kapsamının genişletilmesi, AVM'lerin de bu kapsama alınması bulunuyor.
- Toplantılarda, kapalı mekanlar ve kamu kurumları için 'ikili' uygulamalar öngörülüyor.
- Dışarıya hizmet veren kamu kurumları, lokanta ve kafeler ile kütüphane gibi mekanlara aşısızlar için ayrı bölüm yapılması tartışılıyor. Bunların uygulanmasında güçlükler yaşanacağını dile getirenler de oluyor.
- Parasız yapılacak PCR testlerinin, bir süre sonra paralı olarak uygulamaya konulmasını dile getirenler de bulunuyor.
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