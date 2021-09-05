PCR testi olmadan yola çıkacak aşısız vatandaşlar dikkat! THY'den son dakika açıklaması
Türk Hava Yolları (THY) bilet almasına rağmen PCR testi yaptıramayan ve 20 Ağustos tarihi öncesi bilet alan aşısız yolcuların biletlerinin ücretsiz olarak değiştirileceğini son dakika olarak duyurdu. PCR testi kimlerden istenecek? PCR testi nerelerde talep edilecek?
Koronavirüs önlemleri kapsamında yarın itibariyle iç hat uçuşlarında koronavirüs aşısı olmayan yolculardan PCR testi istenecek.
Bu karar nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) bilet almasına rağmen PCR testi yaptıramayan ve 20 Ağustos tarihi öncesi bilet alan yolcuların biletlerine ücretsiz değişiklik hakkı tanındığını açıkladı.
İŞTE THY'NİN AÇIKLAMASININ DETAYLARI
Konuyla ilgili olarak THY tarafından yapılan duyuruda şöyle denildi:
"Resmi otoritelerce alınan ve 6 Eylül 2021 tarihi ile geçerli olacak karar neticesinde iç hat seferlerine kayıtlı aşı yaptırmamış veya son 180 gün içerisinde koronavirüs hastalığı geçirmemiş olan yolcularımızdan PCR testi istenecektir. PCR testi yaptıramayacak ve 20 Ağustos 2021 tarihi öncesinde biletleme yapmış olan yolcularımız ücretsiz değişiklik hakkından faydalanabilecek. Bilet değişikliği işlemleri Türk Hava Yolları satış ofisleri, biletin satın alındığı acenteler ve Türk Hava Yolları çağrı merkezi tarafından yapılabilecektir."
KİMLERDEN PCR TESTİ İSTENECEK?
Aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için de negatif sonuçlu PCR testi bulunacak. Bu çerçevede 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren seyahat firmalarınca araca kabul aşamasında HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak. Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise bu kişilerin seyahatine müsaade edilmeyecek.
OTOBÜS DENETİMLERİ SIKILAŞTIRILACAK
Ulaştırma ve Altyapı ile Sağlık Bakanlığı otomasyon sistemleri arasında da entegrasyon sağlandı.
Seyahat edecek vatandaşların HES kodu ayarlarını değiştirerek onay vermesi durumunda aşı, bağışıklık ve PCR test sonuçlarının kontrolü Bakanlığın U-ETDS sistemi üzerinden otomatik olarak yapılacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı bölge müdürlükleri de saha kontrollerine devam edecek, yolcu taşıyan otobüsler sıkı bir şekilde denetlenecek.
2 YAŞ ALTI BEBEKLERDE HES KODU ARANMAYACAK
Tren yolculuklarında 2 yaş altı bebek yolcular için ise HES kodu aranmayacak. 18 yaş altı yolcular HES kodu ile biletlerini alabilecek ve trenlerde HES kodu ile seyahat edebilecek.
18 yaş üzeri yolcular ise biletlerini HES koduyla satın alacak. Trene binerken, aşılı olanlar ve hastalığı geçirerek bağışıklık kazanmış olan yolcular, durumlarını HES uygulamasından belgeleyecek.
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