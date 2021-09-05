PCR testi olmadan yola çıkacak aşısız vatandaşlar dikkat! THY’den son dakika açıklaması

2 YAŞ ALTI BEBEKLERDE HES KODU ARANMAYACAK

Tren yolculuklarında 2 yaş altı bebek yolcular için ise HES kodu aranmayacak. 18 yaş altı yolcular HES kodu ile biletlerini alabilecek ve trenlerde HES kodu ile seyahat edebilecek.

18 yaş üzeri yolcular ise biletlerini HES koduyla satın alacak. Trene binerken, aşılı olanlar ve hastalığı geçirerek bağışıklık kazanmış olan yolcular, durumlarını HES uygulamasından belgeleyecek.