Recep Tayyip Erdoğan kitabı ne zaman çıkar? Recep Tayyip Erdoğan kitap fiyatı ne kadar, nasıl alınır?
Recep Tayyip Erdoğan kitap fiyatı ne kadar? Recep Tayyip Erdoğan kitabı ne zaman çıkacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, duygu ve düşüncelerini bir kitapta topladı. Erdoğan’ın kaleme aldığı 216 sayfalık kitap tüm kitapçıların raflarında olacak. İlk basımı Turkuvaz Kitap tarafından 1. hamur kâğıda, 9786257548083 barkod numarasıyla Türkçe olarak yapılan eserin fiyatı da belli oldu.
Recep Tayyip Erdoğan kitabı ne zaman çıkar? Recep Tayyip Erdoğan kitap fiyatı ne kadar? sorularının yanıtları merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yazdığı kitabın isminin "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" olduğu öğrenildi. 14X21 boyutlarındaki kitabın ön kapağında yazarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portre fotoğrafı yer alıyor. İşte; Erdoğan kitabıyla ilgili merak edilenler!
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİTABI NE ZAMAN ÇIKAR?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yazdığı 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' isimli kitap, 6 Eylül'de kitapseverlerle buluşuyor.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİTAP FİYATI NE KADAR?
İlk basımı Turkuvaz Kitap tarafından 1. hamur kâğıda, 9786257548083 barkod numarasıyla Türkçe olarak yapılan eser, 40 TL'den satışa sunulacak. Kitabı internetten sipariş verenler ise 32 liraya alabilecek.
14X21 boyutlarındaki kitabın ön kapağında yazarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portre fotoğrafı bulunuyor. Daha Adil Bir Dünya Mümkün isimli kitabın arka kapağında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kaleme alınan şu sözlere yer veriliyor:
"Sadece beş ülkenin bütün dünyanın kaderini etkileyecek konularda karar vermesi ne ahlaki ne adildir. Dünya beş ülkeden büyüktür.
Adil ve daha sürdürülebilir bir küresel barışın temini için çok kültürlülüğü ve çok kutupluluğu yansıtan bir BM'ye ihtiyaç vardır. Dünya ne tek kutuplu ne de iki kutupludur, ne hâkim bir kültürün ne de birkaç imtiyaz sahibi aktörün kültürel hegemonyası altındadır. Çok kutuplu, çok merkezli, çok kültürlü, daha kapsayıcı ve adil bir dünya inşa etmek mümkündür. Böylesi bir dünya için ilk adres BM'dir. Barışın, istikrarın, adaletin ve etkin küresel yönetişimin yolu, BM'nin reforma tabi tutulmasından geçmektedir. BM reformu ve özellikle Güvenlik Konseyi'nin yapısının yeniden oluşturulması, elbette tüm dünya ülkelerinin uzlaşmasıyla hayata geçecektir.
Biz Türkiye olarak, bu çerçevedeki teklifimizi uzun zamandır ifade ediyor ve tüm ülkelerin tartışmasına açıyoruz. çözüm önerimiz ise 'Dünya beşten büyüktür' ifadesinde kendini bulan, BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının değiştirilmesini merkeze alan bir perspektifin hâkim kılınmasıdır. Konsey'in kıtaları, inançları, kökenleri ve kültürleri mümkün olan en adil şekilde temsil edecek bir yapıya kavuşturulacak şekilde yeniden yapılandırılması çözüm ve küresel barışın tesisi için devrimsel bir adım olacaktır."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Recep Tayyip Erdoğan kitabı ne zaman çıkar? Recep Tayyip Erdoğan kitap fiyatı ne kadar, nasıl alınır?
- Okulun ilk günü otobüsler ücretsiz mi? 6 Eylül Pazartesi İETT otobüs, metro, metrobüs, vapur bedava mı?
- 20 bin lira cepte kalıyor! 2009-2010 tarihlerine dikkat! Prim borcunun üçte birini ödeyerek emekli olun!
- 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf bursluluk taban puan kaç? İOKBS PYBS bursluluk kaç puanla kazanılır?
- Bursluluk soru cevapları 2021 ne zaman yayınlanacak? İOKBS PYBS bursluluk sınavı soru cevapları yayınlandı mı?
- GSAPP paralı mı parasız mı? GSAPP üyelik ücreti ne kadar? GSAPP nasıl izlenir?
- Galatasaray Farul Constanta canlı izleme yolları! Galatasaray Farul Constanta maçı hangi kanalda?
- Elmalı Yağlı Güreşleri hangi kanalda, saat kaçta? 5 Eylül 669. Elmalı Güreşleri canlı izleme yolları!
- Bursluluk sınavı İOKBS kaç saat sürecek? 2021 bursluluk sınavı kaçta bitiyor?
- 2021 bursluluk sınavı taban puanları kaç? 5,7,8,9. sınıflar İOKBS 2021 taban puanları...
- Bursluluk sınavı giriş belgesi zorunlu, gerekli mi 2021? Bursluluk sınavı gözetmen, salon başkanı görevleri nedir?
- 2021 bursluluk sınavı kaç saat sürecek? İOKBS bursluluk sınavı ne kadar sürer?