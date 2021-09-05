AK Parti’den CHP’li İBB’ye sert tepki! Ölen köpeğin vebali...

"ADADAKİ ATLARIN AKIBETİ İLE İLGİLİ HENÜZ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI"

Süslü konuşmasının devamında, "Tepeören'de yüzlerce kedi ve köpek cesedi çukurlara atıldı, üstleri örtülmedi. Adadaki atların akıbeti ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. AK Parti İstanbul'da dünyanın en büyük modern hayvan bakım evlerini inşa etmişti. Şimdi eş zamanlı olarak bütün ilçelerimizde hayvan hastaneleri ve hayvan dostu bakım evleri yapılmaktadır. Ameliyatlarda kısırlaştırma, aşılamadan muayeneye kadar çok farklı branşta uzman veterinerlerin ve tecrübeli profesyonellerin marifetiyle sahipsiz sokak hayvanlarına en güzel şekilde hizmet verilirken bugün bütün canlılar için bir ızdırap olmuştur. CHP'li İBB yönetimi neden bu işleri gizleme ihtiyacı hissediyor. Adaların atları, Tepeören bakım evindeki katliam, şimdi de Esenyurt'taki vahşet. Bu gidiş nereyedir? İhmalkarlıklarınız ve duyarsızlıklarınız daha kaç cana mahal olacak diye sormak istiyoruz. Hayvan severlerin sesine kulak asmadınız, taleplerine cevap vermediğiniz gibi acılar içinde ölen hayvanların çığlığını da duymamazlıktan mı geleceksiniz ?" dedi.