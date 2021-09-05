ABD’den satın alınıyordu! 12 ayda yerlisi yapıldı

TSK ve emniyet güçlerinin ihtiyaçlarını karşılama yanında bir diğer önemli amaçlarının ihracatın artırılması olduğunu dile getiren Akdere, bu doğrultuda yapılan görüşmelerin oldukça verimli geçtiğini ifade etti. Akdere, şöyle konuştu:

"Ürdün'de fişek hattı kurulum projesinin imzasını yakın zamanda atmıştık. Bunun devamı geldi, Ürdün'de ikinci bir projeyi hayata geçirip 12,7 milimetre fişek hattı kurulumu gerçekleştireceğiz. 4 ülkeyle daha fişek hattı kurulumuna yönelik imza aşamasına gelmiş durumdayız. Fişek fabrikası kurumuyla kalmayacak. Çünkü biz çözüm öneriyoruz. Bundan dolayı da tüm tedarik zincirini dikkate alıyoruz. Barut fabrikalarının kurulumuyla ilgili de ön anlaşmaları imzalamış bulunmaktayız."