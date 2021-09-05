Okulun ilk günü otobüsler ücretsiz mi? 6 Eylül Pazartesi İETT otobüs, metro, metrobüs, vapur bedava mı?
2021-2022 eğitim öğretim dönemi 6 Eylül günü başlıyor. Milyonlarca öğrenci yüz yüze eğitim dönemiyle okullarına kavuşuyor. Okul heyecanı başlarken, İstanbul’da yaşayan ve toplu taşıma kullanan öğrenciler de otobüslerin ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. 6 Eylül Pazartesi İETT otobüs, metro, metrobüs, vapur bedava mı sorusuna yanıt aranıyor. Peki; okulun ilk günü otobüsler ücretsiz mi? Konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama geldi.
Okulların açılacak olmasıyla birlikte, uzun süredir beklenen yüz yüze eğitim dönemi de başlıyor. Geçtiğimiz yıllarda pandemi koşullarında dolayı uzaktan eğitim alan öğrenciler yeniden okullarına dönüyor. Milyonlarca öğrenci için ilk ders zili 6 Eylül'de çalacak. 2021-2022 dönemi için hazırlıklar tamamlanırken, öğrencilerin merak ettiği bir konu da toplu taşıma oldu. İstanbul'da toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyordu. Peki; okulun ilk günü otobüsler ücretsiz mi? 6 Eylül Pazartesi İETT otobüs, metro, metrobüs, vapur bedava mı?
6 EYLÜL İETT OTOBÜS, METRO, METROBÜS BEDAVA MI?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'den yapılan açıklamada, belediyenin okulların açılacağı 6 Eylül Pazartesi ve ilk hafta, trafikte sıkıntı yaşanmaması için bir dizi önlem alındığı belirtildi.
İstanbul'da pazartesi günü saat 06.00-14.00'te toplu ulaşımın ücretsiz olacağı aktarılan açıklamada, aynı gün servis araçlarının tam gün ücretsiz park edebileceği, yolda kalan araçlar için de çekicilerin hazır bekletileceği kaydedildi.
Valilik, emniyet ve İBB birimlerinin ortak çalışarak trafik yönlendirmesi yapacağı ifade edilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Servisler ve okul yolları denetlenecek. İBB, ulaşımı AKOM'dan koordine edecek. Devam eden altyapı çalışmaları da pazartesiye kadar tamamlanacak. İstanbul'da 7 bin 60 okulda 2 milyon 819 bin 443 öğrenci ve 198 bin 165 öğretmen 6 Eylül'de ders başı yapacak. 324 bin öğrenci, 18 bin servis aracıyla okullarına taşınacak."
KİMLERE ÜCRETSİZ OLACAK?
6 Eylül'de eğitime başlayacak olan 2 milyonun üzerindeki öğrenci ve velileri ile 200 bine yakın öğretmen trafiğe dahil olacak. 18 bin servis aracına ek olarak özel araçlar da trafikte bulunacak.
Bu durumun yaratacağı trafik problemlerinden kaçınmak adına 6 Eylül'de 06:00-14:00 arası tüm vatandaşlara toplu taşıma ücretsiz olacak.
KAÇ MİLYON ÖĞRENCİ VAR?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2020 yılı verilerine göre Türkiye'de okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde toplam 18 milyon 241 bin 881 öğrenci bulunuyor.
Örgün eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen sayısı 2019-2020 eğitim öğretim yılında 1 milyon 117 bin 686 oldu. Resmi okullarda 588 bin 10, özel okullarda 139 bin 337 olmak üzere örgün eğitimde toplam 727 bin 347 derslik mevcut.
Örgün eğitimdeki öğrencilerin 1 milyon 629 bin 720'si okul öncesi eğitimde, 5 milyon 279 bin 945'i ilkokulda, 5 milyon 701 bin 564'ü ortaokulda, 5 milyon 630 bin 652'si ortaöğretimde bulunuyor. Ortaöğretimdeki 5 milyon 630 bin 652 öğrencinin 3 milyon 412 bin 564'ü genel liselerde, 1 milyon 608 bin 81'i mesleki ve teknik liselerde, 610 bin 7'si de imam hatip liselerinde eğitim alıyor.
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- Okulun ilk günü otobüsler ücretsiz mi? 6 Eylül Pazartesi İETT otobüs, metro, metrobüs, vapur bedava mı?
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