Son dakika: Yunanistan ve Rum Yönetimi’ne sert tepki! Mehmetçik’ten PKK’ya ağır darbe

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bir ayda yurt içi ve sınır ötesinde 22 operasyon düzenlendi. 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 18 bin 455, bu yılın başından itibaren 1865 terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama;

Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında bugüne kadar 244 terörist etkisiz hale getirildi. Tedbirler sayesinde son bir ayda, tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 bin 769 şahıs yakalandı, 25 bin 186 şahıs hududu geçmeden engellendi.