Son dakika: Yunanistan ve Rum Yönetimi'ne sert tepki! Mehmetçik'ten PKK'ya ağır darbe
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı terörle mücadele, KKTC sorunu ve Yunanistan'ın ihlalleri hakkında açıklama yaptı. 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar 18 bin 455 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten MSB, kaçak göçmen girişlerinin de engellendiğini açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada Yunanistan'ın ihlallerine tepki gösterilirken, KKTC konusunda ise "Türk askeri varlığını Ada'da işgalci gösterme gayretleri, Kıbrıs tarihindeki Rum katliamlarının üstünü örtmediği gibi ne Yunan ve Rum ne de destekçilerine fayda sağlayacak." ifadelerine yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bir ayda yurt içi ve sınır ötesinde 22 operasyon düzenlendi. 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 18 bin 455, bu yılın başından itibaren 1865 terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama;
Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında bugüne kadar 244 terörist etkisiz hale getirildi. Tedbirler sayesinde son bir ayda, tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 bin 769 şahıs yakalandı, 25 bin 186 şahıs hududu geçmeden engellendi.
YUNANİSTAN'A SERT CEVAP
(Yunanistan) Bu yılın başından itibaren 206 hava sahası, 27 karasuyu ihlali, 95 hava aracı tacizi, Gayri Askeri Statüdeki Adalar'da 790 gemi ihlali gerçekleştirdi. Türk askeri varlığını Ada'da işgalci gösterme gayretleri, Kıbrıs tarihindeki Rum katliamlarının üstünü örtmediği gibi ne Yunan ve Rum ne de destekçilerine fayda sağlayacak.
AFGANİSTAN VE MÜLTECİ MESAJI
Afganistan'daki son gelişmelerle birlikte İran sınırında olası bir hareketliliğe karşı alınan tedbirler gözden geçirilmiş ve ilave tedbirler alınmıştır. İran sınır hattında 2021 yılında yasadışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan 68 bin 353 şahıs engellenmiş, bin 78 şahıs yakalanmıştır. Alınan ilave ve etkin tedbirler sayesinde son bir ayda, tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 bin 769 şahıs yakalanmış, 25 bin 186 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Yakalanan bu şahısların 54'ü FETÖ olmak üzere toplam 75'i teröristtir.
FETÖ TEMİZLİĞİ
15 Temmuz 2016'dan itibaren 23 bin 931 personel ihraç edilmiş, bin 425 personel hakkında ise idari süreç devam etmektedir. 1 Ocak-03 Eylül 2021 tarihleri arasında; 3 bin 243 personel kamu görevinden çıkarılmış, 617 emekli personelin rütbesi geri alınmış, 140 personel göreve iade edilmiş, 12 emekli personelin rütbesi/unvanı iade edilmiştir.
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