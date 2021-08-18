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Haberler Galeri 1915 Çanakkale Köprüsü'nden flaş haber! Son gelişmeler açıklandı

1915 Çanakkale Köprüsü'nden flaş haber! Son gelişmeler açıklandı

Çalışmaların devam ettiği 1915 Çanakkale Köprüsü için yeni açıklama geldi. Son gelişmeler değerlendirilirken Yülüce köyü mevkisindeki bağlantı yoluna çevreci ses bariyeri yapıldığı açıklandı. Tamamlandığında "Dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" olacak.

Giriş Tarihi: 18.08.2021 11:53 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021 11:55
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1915 Çanakkale Köprüsü'nden flaş haber! Son gelişmeler açıklandı
1915 Çanakkale Köprüsü’nden flaş haber! Son gelişmeler açıklandı

Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatı kapsamında, Yülüce köyü mevkisindeki bağlantı yoluna çevreci ses bariyeri yapıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1915 Çanakkale Köprüsü'nden flaş haber! Son gelişmeler açıklandı
1915 Çanakkale Köprüsü’nden flaş haber! Son gelişmeler açıklandı

Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatı kapsamında, Yülüce köyü mevkisindeki bağlantı yoluna çevreci ses bariyeri yapıldı.

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1915 Çanakkale Köprüsü'nden flaş haber! Son gelişmeler açıklandı
1915 Çanakkale Köprüsü’nden flaş haber! Son gelişmeler açıklandı

Asya yakasında bulunan Lapseki Şekerkaya ile Avrupa yakasında yer alan Gelibolu Sütlüce mevkilerindeki şantiyelerde 649'u mühendis 5 bin kişiyle çalışma yürütülüyor.

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1915 Çanakkale Köprüsü'nden flaş haber! Son gelişmeler açıklandı
1915 Çanakkale Köprüsü’nden flaş haber! Son gelişmeler açıklandı

Her iki yakadaki kuleler arasına mega blokların montajı için mesai harcayan ekipler, karada kalan yol ve ulaşım bağlantı aksı çalışmalarını sürdürüyor.

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1915 Çanakkale Köprüsü'nden flaş haber! Son gelişmeler açıklandı
1915 Çanakkale Köprüsü’nden flaş haber! Son gelişmeler açıklandı

"Kınalı, Tekirdağ, Çanakkale ve Savaştepe Otoyol Projesi"nin Malkara ile Çanakkale arasında bulunan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de yer aldığı güzergahta da ekipler yoğun şekilde çalışıyor.