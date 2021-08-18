19 Ağustos 2021, Perşembe
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1915 Çanakkale Köprüsü'nden flaş haber! Son gelişmeler açıklandı
Çalışmaların devam ettiği 1915 Çanakkale Köprüsü için yeni açıklama geldi. Son gelişmeler değerlendirilirken Yülüce köyü mevkisindeki bağlantı yoluna çevreci ses bariyeri yapıldığı açıklandı. Tamamlandığında "Dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" olacak.
Giriş Tarihi: 18.08.2021 11:53 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021 11:55
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1915 Çanakkale Köprüsü'nden flaş haber! Son gelişmeler açıklandı
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1915 Çanakkale Köprüsü'nden flaş haber! Son gelişmeler açıklandı
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1915 Çanakkale Köprüsü'nden flaş haber! Son gelişmeler açıklandı
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1915 Çanakkale Köprüsü'nden flaş haber! Son gelişmeler açıklandı
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1915 Çanakkale Köprüsü'nden flaş haber! Son gelişmeler açıklandı