Son dakika: FETÖ’nün yargı imamı Yusuf Doğan’dan Bylock’ta şok mesajlar! ’Gizli bilgi’ başlıklı talimat

Cemil Tuğtekin, Yıldırım Bayyurt ve Osman Şanal sizdeyse haber verseniz iyi olur dengeli hareket edemeyecek olan varsa haber vermeyelim. İntikam hareketleri devam ediyor Ömer Zeren konusu yeni bir olay değil. Bu çocuk eninde sonunda hizmetin başına bela olacaktı iyi bir imkan buldu birde bunun ağa babası Murat Çetiner vardı bahsedilen soruşturmada Murat Çetiner'in de geniş ifadesi vardı burada Kayseri Şeker Fabrikası yolsuzluklarını ortaya çıkaran Cumhuriyet Savcısı Cemil Tuğtekin'e ulaşmak istiyorlar o soruşturmada Ankara eski Emniyet Müdürü Orhan Özdemir'de tutuklanmıştı bu idari soruşturmayı adli soruşturmaya döndürmek isteyeceklerdir ardından o dönem CMK 250'de görev yapan başta Cemil Tuğtekin ve Yıldırım Bayyurt bey olmak üzere soruşturmada ve yargılamada görev yapan hakim ve cumhuriyet savcılarına yönelik gözaltı yakalama ve tutuklama yapmak için her türlü baskıyı yapacaklardır bu konuda hazırlık yapılmalı Cemil ve Yıldırım beyler olmak üzere ilgililere gerekli duyurular yapılmalıdır... Ve Ankara savcısı Yıldırım Bayyurt hakkında (Ömer Zeren'in şikayeti üzerine) soruşturma yürütülmekte Başmüfettiş EGM'den savcıların PDY ile bağlantısı olup olmadığını sormuş.." ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.