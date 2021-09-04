CHP’de Kürt-Alevi kavgası büyüyor! Birbirlerine girdiler: Yumruk, küfür, işten atma, tehdit...

Öyle salladı ki, önce Tuncay Özkan'la tartışmaya giren Bornova Belediyesi'nde çalışan Süleyman Sezer işten atıldı. Sonra da Bornova'da yapılan CHP Danışma Kurulu toplantısında CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın, Belediye Başkanı Mustafa İduğ'a adeta talimat vererek, işin arkasında olduğunu düşündüğü Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız ve Koruma Amiri Alişan Han için "gerekenin" yapılmasını istedi.

Gerekenin ne olduğunu önümüzdeki günlerde göreceğiz ama Ege'den Sonsöz gazetesine göre, kavganın ilk adımı belediyedeki kapalı grup toplantısında atıldı. O toplantıda da Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız ile diğer başkan yardımcıları Ercan Kahya ve Barbaros Taşer birbirine girmiş, hatta yumruklaşma ve küfürleşme bile yaşanmıştı.

Peki, bu kavgaların Tuncay Özkan'ın söyledikleriyle nasıl bir ilişkisi vardı?

Dananın kuyruğunun koptuğu yer tam da burası. Özkan, sert eleştirilince ya da kendi deyimiyle iftiraya uğrayınca ilk yaptığı şey "Piro Sezer" lakaplı ve sadece belediyede işçi olarak çalışan Süleyman Sezer'i ağır eleştiriyor ve arkasındaki "ağalardan" hesap soracağını söylüyordu. Hatta hızını alamıyor, belediye ve ilçe başkanlarına da talimat veriyordu.