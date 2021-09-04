Son dakika: Türk Hava Kuvvetleri, NATO’ya ait uçağa havada yakıt ikmali yaptı

Türk Hava Kuvvetlerine ait tanker uçağı, NATO'nun AWACS uçağına Romanya üzerinde yakıt ikmali yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "NATO Güvence Tedbirleri kapsamında Hava Kuvvetlerimize ait tanker uçağı tarafından NATO'nun AWACS uçağına Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldı" denildi.

NATO Güvence Tedbirleri kapsamında Hava Kuvvetlerimize ait tanker uçağı tarafından NATO'nun AWACS uçağına Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldı. #MSB #TSK pic.twitter.com/4HfTkEpYl8 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 4, 2021