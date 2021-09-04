Son dakika: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ'cü yakalandı
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2’sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan ikisi Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu 3 kişinin Edirne'de yakalandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Edirne'de görev yapan "hudut kartalları", Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi gözaltına aldı.
Yapılan incelemede, şüphelilerden ikisinin FETÖ mensubu olduğu belirlendi.
Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB #TSK pic.twitter.com/EufoUvsmEw— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 4, 2021
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