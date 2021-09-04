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Son dakika: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ'cü yakalandı

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Giriş Tarihi: 04.09.2021 Güncelleme Tarihi: 04.09.2021
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Son dakika: Yunanistan’a kaçmaya çalışan 2 FETÖ’cü yakalandı

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2’sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan ikisi Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu 3 kişinin Edirne'de yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Edirne'de görev yapan "hudut kartalları", Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi gözaltına aldı.

Yapılan incelemede, şüphelilerden ikisinin FETÖ mensubu olduğu belirlendi.

detaylar gelecek...

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